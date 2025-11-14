Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümünde Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek, Kıbrıs Türkü'nün özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine olan bağlılığını vurguladı.

'Dr. Küçük'ün Mücadelesi, Nesiller Boyunca Saygıyla Hatırlanacak'

Özel, Dr. Fazıl Küçük'ü anarken şunları söyledi:

'Hayatını Kıbrıs Türkleri'nin var olma mücadelesine adamış büyük lider Dr. Fazıl Küçük gerçek bir dava adamıydı. Kıbrıs Türkü'nün özgürlük ve eşitlik mücadelesinde korkmadan ve yılmadan meşaleyi en önde taşıdı. Onun mücadelesi nesiller boyunca saygıyla hatırlanacak. Dr. Küçük'ü bir kez daha minnetle anıyor, bıraktığı değerlere sahip çıkacağımıza söz veriyoruz.'

'Denktaş'ın İnandığı Bağımsızlık Ruhu, Bize İlham Vermeye Devam Ediyor'

Özel, KKTC'nin kurucu lideri Rauf Raif Denktaş için de şu ifadeleri kullandı:

'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde tarih yazan bir lider olarak yüreklerde sonsuza dek yaşamaya devam edecek. Onun önderliğinde Kıbrıs Türkü kimliğini ve özgürlüğünü güvence altına aldı. Denktaş yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda halkının iradesini, onurunu ve geleceğe olan inancını temsil eden bir kahramandı. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. yılında onun mirasını yaşatmanın gururunu taşıyoruz. Denktaş'ın inandığı, uğruna her türlü mücadeleyi verdiği bağımsızlık ruhu, bize ilham vermeye devam ediyor. Huzur içinde yat Aziz lider, ruhu şad olsun.'

