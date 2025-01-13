Protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasıyla başlayan anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasının ardından yaptığı konuşmayla tören sona erdi. Aynı saatte ülke genelinde sirenler çaldı.

İkinci Tören Atatürk Kültür Merkezi'nde Yapıldı

Anma etkinlikleri kapsamında ikinci tören Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş konuşma yaptı.

Törende, Esin Leman Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu oratoryo ile Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anısı yâd edildi.

Rauf Denktaş Kimdir?

Rauf Raif Denktaş, 27 Ocak 1924'te Kıbrıs’ın Baf kasabasında doğdu. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin simge isimlerinden biri olan Denktaş, hukuk eğitimi aldıktan sonra Kıbrıs Türk toplumunun haklarını savunmak amacıyla siyasete atıldı.

1958'de Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulmasında önemli rol oynayan Denktaş, Kıbrıs sorununda Türk tarafının liderliğini üstlendi. 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilanından sonra devlet başkanlığı görevini üstlenen Denktaş, 15 Kasım 1983'te KKTC’nin kuruluşunu ilan etti ve 2005 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürdü.

Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının ulusal kimliği ve bağımsızlığı için verdiği mücadele ile tanınırken, siyasi yaşamı boyunca pek çok uluslararası müzakere ve diplomatik girişime öncülük etti. Denktaş, 13 Ocak 2012’de hayatını kaybetti.

Kaynak : PHA