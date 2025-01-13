Altınşehir Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarete Arup lideri Thomas Sagris, İrlanda Arup ekibinden Justin Abbot ile Arup Türkiye ekibinden Ayşegül Atacan Öğüt ve Yonca Ercümen katıldı.

Başkan Tutdere: "Dayanışma Çok Önemli"

Ziyarette konuşan Başkan Tutdere, Adıyaman’ın yeniden yapılanma sürecinde uluslararası destek ve iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Adıyaman, 6 Şubat depremlerinde büyük zarar gördü. Şehrimizi yeniden inşa etmek ve halkımızın yaşam kalitesini artırmak için yapılan her iş birliği bizim için çok kıymetli. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Arup ekibine destekleri için teşekkür ediyorum. Dayanışma ve birlikte hareket etmenin önemini her zaman vurguluyoruz.”

Projeler Yerinde İncelenecek

Ziyaret kapsamında Arup ekibi, Adıyaman’da yürütülen projeleri yerinde incelemek üzere 4. saha gezisine başlayacak. Bu gezide kentin yeniden yapılanma sürecindeki projeler değerlendirilecek ve gelecekteki iş birliği fırsatları üzerinde durulacak.

Kaynak : PHA