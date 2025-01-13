Ağız Sütü Hayati Öneme Sahip

Yıldız, buzağıların doğar doğmaz ilk yarım saat içinde mutlaka 1-2 litre ağız sütü (kolostrum) almalarının sağlanması gerektiğini vurguladı. İlk 24 saat içinde vücut ağırlığının yüzde 8-10’una denk gelen 4-6 litre ağız sütü içirilmesinin önemine dikkat çeken Yıldız, "Ağız sütü, hastalıklara karşı bağışıklık kazanılması, vücut ısısının düzenlenmesi ve bağırsaklardaki dışkı kalıntılarının atılmasını sağladığı gibi enerji, protein ve vitamin A açısından da hayati öneme sahiptir" dedi.

Yeni doğan buzağıların ilk üç gün içinde günde iki kez 2-3 litre ağız sütüyle beslenmesi gerektiğini belirten Yıldız, bu süreçte düzenli ve dikkatli beslenmenin sağlıklı büyüme açısından kritik olduğunu ifade etti.

Barınak ve Hijyen Şartları Önemli

Buzağılar için uygun yaşam alanlarının oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Yıldız, buzağıların doğumdan hemen sonra ya da en geç 24 saat içinde annelerinden ayrılması gerektiğini söyledi. Buzağı başına 2-3 metrekare alan sağlanmasının uygun olduğunu belirten Yıldız, ferdi bölmelerde bulunan buzağılar için 60x120 cm alan ayrılmasını önerdi.

Barınak sıcaklığının 16°C'yi geçmemesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, şu hususlara dikkat çekti:

Altlıkların her zaman kuru ve temiz olması,

Bol oksijenli, temiz hava sağlanması,

Hava cereyanından kaçınılması.

Anadan sağılan ağız sütünün en az 3-4 gün daha buzağılara kova ya da emzikle verilmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, doğru bakım ve hijyenin sağlıklı buzağı yetiştiriciliğinde kilit rol oynadığını belirtti.

Veteriner Hekim Yıldız, "Tüm üreticilerimize bereketli ve sağlıklı bir sezon dilerim" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA