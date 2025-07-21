KKTC'de düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret sonrası uçakta gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. LGS birincileriyle ilgili tartışmalar başta olmak üzere, Kıbrıs meselesi, Suriye süreci, “Terörsüz Türkiye” hedefi, Gazze, Zengezur Koridoru ve nüfus politikalarına dair dikkat çeken mesajlar verdi.



'İmam hatip başarılarından rahatsızlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'de 500 tam puan alan 719 öğrencinin önemli bölümünün imam hatip kökenli okullardan çıktığı yönündeki tartışmalarla ilgili şunları söyledi:



“İmam hatip okullarının akademik başarıları, özellikle fen ve sosyal bilimler alanında giderek artıyor. Bu durum bazı kesimleri rahatsız etmiş görünüyor. Günlerdir yürütülen ahlaksız iftira kampanyasının tek bir açıklaması vardır; o da imam hatip düşmanlığıdır. LGS'de bu kadar başarı sağlamış olan bu yavrulara niye hakaret ediyorsun? Bu çok büyük bir terbiyesizliktir.”



Erdoğan, gençlerin alın teriyle kazandığı başarıların hedef gösterilmesini 'çocuklara hakaret' olarak nitelendirirken, sınav güvenliğiyle ilgili iddiaları da reddetti:



“Yavrular, bileklerinin ve zihinlerinin hakkıyla neticeyi elde etmiştir. Ama 12-13 yaşındaki masum çocukların emeklerine kara çalınıyor. Sınav güvenliği konusunda Türkiye'nin başarısını cümle alem bilir. Bu çocuklardan ve ailelerinden özür dilenmelidir. Yoksa bu kişiler müfteri olarak anılmaya devam edecektir.”



Kıbrıs mesajı: 'Güney'e gitmem, marjinal girişimler Kıbrıs Türkünü temsil etmez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyareti kapsamında Barış Harekâtı'nın 51. yıl dönümünü kutladı. Ziyaretle ilgili olarak:



“1963'ten itibaren akan kan ve gözyaşına son vererek adaya barış ve huzur getirdik. Adada yarım asırdır bir damla kan dökülmemiştir. Kıbrıs Türkü, ilelebet kendi vatanında özgürce yaşayacaktır.”



Rum yönetiminin davetiyle ilgili olarak da Erdoğan net bir tavır ortaya koydu:



“Benim Güney’e böyle bir ziyaret düşüncem söz konusu değil. Onlar KKTC’yi devlet olarak kabul etmiyorlar, biz de Güney Kıbrıs’ı devlet olarak kabul etmiyoruz. Bu marjinal girişimler, Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmiyor.”



Suriye ve terörle mücadele: 'İmralı her türlü desteği veriyor'

Suriye’de ateşkes süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın duruşunu olumlu bulduğunu belirtti:



“Şu ana kadar herhangi bir taviz söz konusu değil. Suriye'nin 2.500 askerle bölgeyi kontrol altına alması ve Dürzilerle diğer kesimler arasında uzlaşı sağlaması önemli bir gelişme.”



Terörle mücadelede gelinen noktaya ilişkinse şu değerlendirmeyi yaptı:



“'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşmak için adımlarımızı sürdürüyoruz. Sürecin provokasyonlardan etkilenmemesi için teyakkuz halindeyiz. Silah bırakma başladı. Komisyon görüşmeleri Meclis’te ilerliyor. İmralı bu konuyla ilgili her türlü desteği verdi, veriyor.”



Erdoğan, YPG ve SDG’nin duruşuna ilişkin olarak da ihtiyatlı olunması gerektiğini belirtti.



Gazze için net duruş: 'Teslim olmadılar, olmayacaklar'

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin Erdoğan, İsrail’i 'gözü dönmüş bir canavar' olarak tanımlayarak şunları söyledi:



“Gazze’yi gündemimizden hiç düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Ateşkes görüşmeleri üç kritik başlıkta devam ediyor. Kalıcı bir çözüm sağlanmazsa 60 günlük geçici ateşkesin bir anlamı kalmayacaktır.”



Savunma sanayi: 'Siparişlere yetişemiyoruz'

Savunma sanayinde gelinen noktaya dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN, AKINCI, ALTAY, HÜRJET ve TCG ANADOLU gibi projelere atıfta bulunarak:



“Siparişlere yetişemiyoruz. Pakistan’dan İspanya’ya birçok ülkeden talep var. Yeni uçak gemisi projesi için İspanyollarla anlaştık. Jet uçakları için İngiltere ve Almanya ile görüşüyoruz. Tam bağımsız Türkiye, vizyoner adımlarla mümkün.”



AB mesajı: 'Türkiye, köprüden önceki son çıkıştır'

Avrupa Birliği ile müzakerelere ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



“AB’nin Türkiye’ye karşı siyasi bariyerleri kaldırması gerekir. Tam üyelik hedefimizden vazgeçmiş değiliz. Avrupa, Türkiye gibi dinamik bir üyeye muhtaç. Türkiye, AB için köprüden önceki son çıkıştır.”



Nüfus ve aile politikası: 'Stratejik konu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğurganlık hızının 1,5’in altına düştüğünü hatırlatarak:



“Bu hayra alamet değil. Nüfus meselesi ülkemiz için stratejik bir konudur. Aile ve Nüfus 10 Yılı programımızla sadece maddi değil, sosyokültürel desteklerle aile kurumunu güçlendireceğiz.”



Zengezur ve iç cephe mesajları

Zengezur Koridoru’nun kiralanması iddialarıyla ilgili konuşan Erdoğan:



“Zengezur Koridoru, mutabakatla çözülebilecek bir konudur. Azerbaycan ile koordinasyon içinde, bölgesel refahı sağlayacak bir projedir.”



İç cephe ve terörle mücadeleye ilişkin olarak da:



“Terörün Türkiye’ye maliyeti 2 trilyon doları aşıyor. Artık bu kaynakları terörle mücadeleye değil, üretim ve teknolojiye harcayacağız. Ekonomik kalkınma ile terörün zemini kurutulacaktır.”

Kaynak : PHA