4 gün süren program BİLSEM ev sahipliğinde yapıldı

21-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında Kahta Bilim ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, öğretmenlere proje hazırlama teknikleri, yönetim süreçleri ve eğitimde yenilikçi uygulamalar konusunda eğitimler verildi.



Çalıştayın ana eğitmeni, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü personeli Ar-Ge Uzmanı Deniz Özger oldu. Özger, katılımcı öğretmenlere proje yazımından uygulamaya kadar geçen tüm süreci kapsamlı biçimde aktardı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli: Eğitimde niteliği artırma yolunda önemli bir adım

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:



“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hedefleri doğrultusunda öğretmenlerimizin proje üretme ve geliştirme becerilerini desteklemek adına düzenlediğimiz bu çalıştayın verimli geçmesini temenni ediyorum. Katılım sağlayan tüm öğretmenlerimize ve bilgi birikimini bizlerle paylaşan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ar-Ge Uzmanı Deniz Özger’e teşekkür ediyorum.”



Protokol üyeleri açılışta yer aldı

Çalıştayın açılış programına Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkan Yardımcısı Enver Dinçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, şube müdürleri Mehmet Turan ve Sinan Demir, Kahta BİLSEM Müdürü Necmettin Doğan, çeşitli kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak : PHA