İki takım arasında ilk maç 5-6 Ağustos tarihlerinde Rotterdam’da, rövanş karşılaşması ise 12 Ağustos’ta İstanbul’da Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak.



Van Persie Kadıköy’e dönüyor

Feyenoord'un teknik direktörlüğünü, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Robin van Persie yapıyor. Eski yıldız oyuncu, teknik adam kimliğiyle bu kez Fenerbahçe'ye rakip olarak İstanbul'a gelecek. Van Persie'nin dönüşü, Fenerbahçeli taraftarlar arasında nostaljik bir heyecan yaratırken, Feyenoord’un başındaki performansı da dikkatle izleniyor.



Fenerbahçe elenirse Avrupa Ligi’ne gidecek

Fenerbahçe’nin Feyenoord engelini aşması halinde Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükselecek. Ancak sarı-lacivertlilerin elenmesi durumunda Avrupa macerası sona ermeyecek. Bu durumda takım, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında yoluna devam edecek.



Feyenoord’un performansı ve geçmişi

Hollanda temsilcisi Feyenoord, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kadar yükselmiş, ancak bu turda Inter tarafından turnuvanın dışına itilmişti. Kadrosunda genç yeteneklerin yanı sıra deneyimli isimler barındıran Feyenoord, Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle dikkat çekiyor.



Fenerbahçe’nin Feyenoord’u geçmesi halinde olası rakipleri

Fenerbahçe'nin Feyenoord’u elemesi halinde, Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşabileceği rakipler de belli oldu:



Benfica – Nice eşleşmesinin galibi



Club Brugge – Salzburg / Brann eşleşmesinin galibi



Bu muhtemel rakipler arasında Avrupa futbolunun güçlü temsilcileri yer alırken, sarı-lacivertlileri oldukça zorlu bir yol bekliyor.



Fenerbahçe, hem kadro kalitesi hem de teknik direktör Jose Mourinho’nun liderliğiyle bu sezon Avrupa’da iddialı bir tablo çizmeyi hedefliyor. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma yolunda ilk ciddi sınav Feyenoord karşısında verilecek.

Kaynak : PHA