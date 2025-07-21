Yıldıray Çiçek: 'Vatanına bağlı herkes her makamda yer alabilir'



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi üzerinden gündeme gelen, "Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun" önerisine ilişkin MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, Türkgün gazetesindeki köşe yazısında açıklamalarda bulundu.



Çiçek, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:



"Sayın Devlet Bahçeli'nin ismi üzerinden, 'Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı olsun; biri Kürt, diğeri Alevi olsun' şeklindeki tartışmalar, kulis bilgisi olarak gündemde yer bulmaya başlamıştır. Bu tartışmalara 'Devlet Bahçeli vizyonu' çerçevesinden baktığımızda, sözün özünde vatanına, bayrağına ve ülke değerlerine bağlı Kürt ve Alevi kardeşlerimizin her türlü temsil makamında yer alabileceğine dair güçlü bir kardeşlik vurgusu yatmaktadır."



'Çözüm süreci' benzetmelerine tepki: 'Bazıları çarpıtıyor'



Yazısında bazı kesimlerin Bahçeli’nin bu yaklaşımını çarpıttığını belirten Çiçek, "Bu birleştirici mesaj, bazı kesimler tarafından 'bölücülük' gibi çarpıtılarak, ikiyüzlü bir algı operasyonuyla gölgelenmeye çalışılmaktadır. Hatta 'teröristbaşı Öcalan’ı öneriyor' diyecek kadar alçalanları gördük." ifadelerini kullandı.



CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na göndermeler



Çiçek, yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulundu. "Seçim öncesi, durduk yere 'Ben Aleviyim' paylaşımı yaparak kimlik siyasetini körükleyen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamına kadar gidip destekleyenler; cezaevindeki bir ismin cumhurbaşkanı yardımcılığına getirileceği söylendiğinde sessiz kalanlar bugün sözde 'kardeşlik vurgusu'na karşı çıkıyorlar" diyerek, bu tutumun samimiyetsiz olduğunu ileri sürdü.



'Kardeşlik vurgusuna saldıranlar neyin peşinde?'



Çiçek yazısını şu ifadelerle tamamladı:



"Bölgemizde oynanan ayrılıkçı oyunları göz önünde bulundurduğumuzda, kardeşliği ve birliği güçlendirmeye, bu planları boşa çıkarmaya yönelik 'Kürt ve Alevi kardeşlerimiz' vurgusuna böylesine sert tepki gösterenler, hangi düşmanlık zemininde hareket etmektedir?"



MHP'nin resmi kanallarından henüz doğrudan bir açıklama yapılmasa da, Yıldıray Çiçek’in yazısı parti içinden gelen güçlü bir değerlendirme olarak kamuoyuna yansıdı.

Kaynak : PHA