‘Adli tatil hukuki güvenliğin de bir parçasıdır’



Milletvekili Alkayış, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Adalet hizmetleri, kamu hizmetleri içerisinde ayrıcalıklı bir öneme sahiptir. Her türlü toplumsal barışın, hak ve özgürlüklerin teminatı olan yargı sistemimizin temel taşı olan hâkimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve adalet teşkilatımız yıl boyunca büyük bir özveriyle görev yapmaktadır.



Adli tatil; bu ağır iş yükü altında görevlerini icra eden yargı mensuplarımızın ve meslektaşlarımızın bir nebze de olsa dinlenebilmeleri için tanınmış meşru bir haktır. Aynı zamanda hukuki güvenliğin teminatı olan süreler ve işlem takvimleri açısından da kanunlarımızda açıkça düzenlenmiş bir dönemdir.”



Nöbetçi mahkemeler görev başında olacak



Alkayış, adli tatil süresince Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 331. maddesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 103. maddesi ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 62. maddelerinde belirtilen istisnai dava ve işlerin görülmeye devam edeceğini belirtti. Bu kapsamda nöbetçi mahkeme ve savcılıkların tatil süresince görevlerini sürdüreceğini vurguladı.



‘Avukatlar hak arama özgürlüğünün teminatıdır’



Avukat kimliğiyle de sürece dair değerlendirmelerde bulunan Alkayış, yargının üç sacayağından biri olan avukatların rolüne dikkat çekti:



“Yargı sistemimizin üç sacayağından biri olan avukatlarımız, adaletin tecellisinde vatandaşlarımızın hak arama özgürlüğünün en etkin temsilcileridir. Adli tatil süreci, hem yargı görevi yapan tüm mensuplarımızın hem de avukat meslektaşlarımızın yenilenme ve dinlenme fırsatı bulduğu bir dönemdir. Aynı zamanda adaletin sürdürülebilirliği açısından belirli iş ve davalarda hizmetin aksamaması için önemli bir eşgüdüm dönemidir.”



Süre uzatımları konusunda uyardı



Adli tatil döneminde bazı hukuki işlemlerde sürelerin uzayacağına da değinen Alkayış, bu konuda vatandaşlara şu uyarıyı yaptı:



“Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre 1 hafta, İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre 7 gün, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre ise 3 gün süre uzaması söz konusudur. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli hareket etmesi önemlidir.”



Yargı camiasına teşekkür etti



Alkayış, açıklamasının sonunda adalet teşkilatında görev yapan tüm yargı mensuplarına ve adalet çalışanlarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:



“Hukukun üstünlüğü ilkesini esas alan, şeffaf, öngörülebilir ve erişilebilir bir adalet sistemi hedefiyle görev yapan tüm yargı mensuplarımıza, avukat meslektaşlarımıza ve adalet hizmetleri alanında büyük bir emekle çalışan tüm personelimize şükranlarımı sunuyorum. Tatil döneminde görevde kalacak olanlara kolaylıklar, tatil hakkını kullanacak olanlara ise aileleriyle birlikte huzurlu ve sağlıklı bir tatil diliyorum.”

Kaynak : PHA