Doğan Demir: ‘Ortak bir alan oluşturulamadığı için ayrıldım’



Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifasını duyuran Doğan Demir, Gelecek Partisi’nin kurucu kadrosunda yer aldığını hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:



“19 Aralık 2019 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisi'nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Yaklaşık altı yıllık bu süre zarfında, Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezerek partimin başarılı olabilmesi; daha da önemlisi, milletimizi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkararak bir alternatif sunabilmek adına her kesimden insanla bir araya geldim.”



“Ancak geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm.”



Demir, açıklamasında Atatürk’ün “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” sözüne atıfta bulunarak, siyasi mücadelesine devam edeceğinin altını çizdi:



“Başta milletvekili olarak görev yaptığım güzel İstanbul'umuz olmak üzere, ülkemiz ve aziz milletimizin geleceği için mücadelem devam ediyor ve edeceğim.”



Temurci ve Şahin dün ayrılmıştı



Gelecek Partisi’nde dün de iki kritik istifa gerçekleşmişti. Parti kurucuları arasında yer alan İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla istifalarını duyurmuştu.



Selim Temurci, istifa açıklamasında “Büyük emek ve gayretlerle kurduğumuz Gelecek Partisi'nden bugün itibariyle ayrılıyorum” ifadelerine yer verirken, İsa Mesih Şahin de “Siyasi mücadelemiz yol arkadaşlarımızla birlikte sonuna kadar sürecektir” açıklamasında bulunmuştu.



Yeni Yol Grubu’nda vekil sayısı 21’e düştü



Doğan Demir’in istifasıyla birlikte Gelecek Partisi’nin de içinde yer aldığı ve TBMM'de Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti ile ortak grup oluşturan Yeni Yol Grubu’nun sandalye sayısı 21’e indi. Grubun milletvekili sayısı geçtiğimiz haftalarda 24’tü. Peş peşe yaşanan istifalar, grubun Meclis aritmetiği ve siyasi geleceği açısından dikkatle izleniyor.



Arka arkaya gelen istifalar ne anlama geliyor?



Gelecek Partisi'nde yaşanan bu istifa dalgası, parti içindeki yönetim anlayışına yönelik ciddi eleştirilerin ve memnuniyetsizliklerin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Ortak siyaset üretme konusunda yaşanan tıkanıklık, istifa eden vekillerin açıklamalarına da yansımış durumda. TBMM’de siyasi pozisyonlarını sürdüreceklerini açıklayan milletvekillerinin nasıl bir yeni rota izleyecekleri ise önümüzdeki süreçte netleşecek.

Kaynak : PHA