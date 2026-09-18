İÇME SUYU BİR LÜTUF DEĞİL, TEMEL HAKTIR



Adıyaman’ın deprem sonrasında yeniden ayağa kalkma mücadelesi verdiğini belirten Doğan şunları söyledi:

“101 yerleşim birimimizi ilgilendiren bu proje son derece önemlidir. İçme suyuna yapılan her yatırımı Adıyaman adına değerli buluyoruz. Ancak bizim için asıl ölçü projenin kâğıt üzerinde hangi aşamada olduğu değil, vatandaşımızın musluğundan sağlıklı ve kesintisiz suyun akıp akmadığıdır. İçme suyu bir hizmet lütfu değil, insanlarımızın en temel hakkıdır.”



81 KİLOMETRELİK HAT EKSİKSİZ TAMAMLANMALI



Recep Grup İçme Suyu Ana İsale Hattı’nın yaklaşık 81 kilometrelik önemli bir altyapı yatırımı olduğunu vurgulayan Doğan, ana hattın yanı sıra depolar ve yerleşimlere ulaşacak bağlantıların da tamamlanmasının önem taşıdığını belirtti.

Doğan, “Ana hattı yapmak tek başına yeterli değildir. Suyun kaynaktan alınarak depoya, oradan da vatandaşımızın evine kadar ulaştırılması gerekiyor. Projenin bütün parçaları birbirini tamamlamalıdır. Tek bir bağlantı eksik kaldığında bunun bedelini yine vatandaşımız susuzluk yaşayarak ödüyor” dedi.



KALAN DEPOLAR İÇİN TAKVİM AÇIKLANMALI



Proje kapsamında planlanan bölgesel su depolarındaki çalışmaların da yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Doğan, tamamlanmamış bölümler için kamuoyuna açık bir çalışma takvimi sunulmasını istedi.

“Vatandaşımız projenin ne zaman biteceğini bilmek istiyor. Tamamlanan yatırımları elbette takdir ederiz ancak devam eden işleri de sormak bizim görevimizdir. Kalan çalışmalar hangi tarihte tamamlanacak? 101 yerleşim biriminin tamamı ne zaman sistemden düzenli şekilde su alacak? Bunların cevabı açıkça verilmelidir.”



DEPREM SONRASI KIRSAL ALTYAPI İHMAL EDİLEMEZ



6 Şubat depremlerinin yalnızca kent merkezinde değil köylerde ve kırsal yerleşimlerde de ağır sonuçlar meydana getirdiğini belirten Doğan, yeniden yapılanmanın kırsal altyapıyı da kapsaması gerektiğini söyledi.

“Adıyaman’ı yeniden inşa ederken sadece şehir merkezindeki binaları konuşamayız. Köyde yaşayan vatandaşımızın yolu, suyu, kanalizasyonu ve diğer temel ihtiyaçları da yeniden yapılanmanın parçasıdır. Deprem konutunu yapıp vatandaşımızı içine yerleştiriyorsanız o konutun suyunu da kesintisiz sağlamak zorundasınız.”



SU KAYNAKLARI GELECEK NESİLLER İÇİN KORUNMALI



İçme suyu yatırımlarının yalnızca bugünkü ihtiyaca göre planlanmaması gerektiğini ifade eden Doğan, iklim değişikliği ve kuraklık riskinin Adıyaman’ın uzun vadeli su politikalarında dikkate alınması çağrısında bulundu.

Doğan, “Bugün 101 yerleşimimizin ihtiyacını karşılamak için çalışırken 10 yıl, 20 yıl sonrasını da düşünmek zorundayız. Kaynaklarımızı korumalı, kayıp ve kaçakları azaltmalı, depolama kapasitemizi güçlendirmeli ve suyu verimli kullanmalıyız. Çocuklarımıza susuzluk riski taşıyan bir Adıyaman bırakamayız” ifadelerini kullandı.



KÖYDE YAŞAYAN VATANDAŞ İKİNCİ SINIF HİZMET ALAMAZ



Kent merkeziyle kırsal arasında temel kamu hizmetleri bakımından fark olmaması gerektiğini vurgulayan Doğan, su yatırımlarında bütün yerleşimlerin eşit şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Adıyaman merkezde yaşayan vatandaşımızın musluğundan temiz su akması ne kadar önemliyse en uzak köyümüzde yaşayan hemşehrimizin suya ulaşması da o kadar önemlidir. Vatandaşımız köyde yaşıyor diye daha düşük standartta hizmet almak zorunda değildir.”



101 YERLEŞİMİN TAMAMI İÇİN SONUÇ İSTİYORUZ



Doğan sözlerini şöyle tamamladı:

“Recep Grup İçme Suyu Projesi’nde yapılan yatırımları önemsiyoruz. Şimdi beklentimiz çalışmaların hızla ve eksiksiz tamamlanmasıdır. İlgili kurumlar kalan çalışmaların takvimini kamuoyuyla paylaşmalı ve 101 yerleşim birimimizin tamamının kesintisiz içme suyuna kavuşacağı tarihi açıklamalıdır. Bizim meselemiz yapılan hizmeti görmezden gelmek değil, hizmetin tamamlanmasını sağlamaktır. Adıyaman’ın merkezinde de köyünde de susuz tek bir yerleşim kalmayana kadar bu meselenin takipçisi olacağız.”

Muhabir: Adıyamanlılar Net