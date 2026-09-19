'Cemil Bayık röportajına dair' başlığıyla açıklama yapan Metiner, röportajın henüz bütün olarak yayımlanmadığına dikkat çekerek, kamuoyuna yansıyan bölümlerin kendi bağlamı içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

'BAYIK'IN SÜRECE KARŞIT OLDUĞU SONUCUNU ÇIKARTMADIM'

Metiner, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Henüz röportaj bir bütün olarak yayınlanmadı. Parça parça yayınlanan kimi sözlerinden, şahsen ben, başkaları gibi Cemil Bayık'ın sürece karşıt olduğu veya başka bir deyişle barış yanlısı değil savaş yanlısı olduğu sonucunu çıkartmadım.

Bayık kendi kitlesine dönük konuşuyor. Barış gerçekleşmezse savaşa da hazır olduklarını da söylüyor. Bunlar kitlenin motivasyonunu ve güvenini diri tutmak için söylenmiş beylik sözler.

Bayık süreci sabote etmek için devrede olan güçlerin varlığına dikkat çekiyor. Tek yanlı dayatmalardan vazgeçilmesi ve kendi taleplerinin de dikkate alınması gerektiğini söylüyor. Bu çerçevede kendi taleplerini sıralıyor. O taleplerden biri de mesela İmralı'da Öcalan'la görüşmek...'

'BAYIK'IN İFADE BİÇİMİ ELEŞTİRİLEBİLİR'

Bayık'ın kullandığı ifade biçiminin eleştirilebileceğini belirten Metiner, sözlerin değerlendirilmesinde iki noktaya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi:

'Bayık'ın ifade biçimi eleştirilebilir elbette. Şahsen Bayık'ın sözlerini okurken iki şeye dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatmak isterim.

Birincisi, Bayık'ın kendi tabanını diri tutmak, Kürt milliyetçi çevrelerinden kendilerine yöneltilen ağır suçlamalara cevap vermek, örgütsel tabanının bu tür karşıt propagandalardan etkilenmemesini sağlamak, yani her düzeydeki örgüt mensuplarının moral gücünü zinde tutmak için konuştuğu göz önünde bulundurulmalıdır.

İkincisi, Bayık'ın sözleri ne barış sürecine özünde karşıtlık içeriyor ne de tehdit. Bu tür bir okuma üzerinden aceleci ve öfkeli yorumlara savrulmaktan kaçınmak gerekiyor. Hiçbir söz sadece zahirinden ibaret değildir ve kendi bağlamı içinde bir bütün olarak ancak doğru anlaşılabilir.'

'YANLIŞ BİR TARTIŞMA MECRASI AÇMAYI DOĞRU BULMUYORUM'

Metiner, Bayık'ın kullandığı bazı ifadeleri sorunlu bulduğunu ancak bunlardan sürece karşıtlık veya tehdit sonucu çıkarmadığını belirterek şöyle devam etti:

'Kendi adıma ben o sorunlu ifade biçimine rağmen sözlerin kendisinden sürece karşıtlık veya tehdit gibi bir sonuç çıkartmadım.

Sürecin artık sona doğru yaklaşıldığı bu en kritik evresinde Bayık'ın sözleri üzerinden yanlış bir tartışma mecrası açmayı, sürecin selameti açısından doğru bulmuyorum.

Bu tür sözler aslında sürecin sonuna doğru yaklaştığımızın habercisi olarak bence okunmalı. İmralı ile Kandil arasında bir ikilik veya çatışma olduğu kanaatinde değilim. Süreç kendi doğal mecrasında başarıyla devam ediyor.'

'ANLAYIŞLI VE SABIRLI OLMAK EN İSABETLİ YOLDUR'

Bayık'ın sözlerinin arka planıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Metiner şunları söyledi:

'O yüzden anlayışlı ve sabırlı olmak, bazı hoşumuza gitmeyen sözleri arka planıyla birlikte okumak en isabetli yoldur.

Ömrünü dağlarda geçirmiş Bayık'tan bir siyasetçi gibi konuşmasını beklemek ne kadar yanlışsa, örgütünü çözüme razı etmek için bazen hoşa gitmeyen sözleri tolere edici bir davranış üzre olmak da bir o kadar doğrudur.'

'ELEŞTİRMEMİZ GEREKEN HUSUSLAR OLURSA GERİ DURMAYIZ'

Metiner, röportajın tamamının yayımlanmasının ardından eleştirilmesi gereken hususlar bulunması halinde bunları da dile getireceklerini belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Röportajın tamamını okuduğumuzda eleştirmemiz gereken hususlar olursa elbette eleştirmekten geri durmayız. Eleştirimiz de yukarıda çerçevelediğim anlayış temelinde sürecin başarısına odaklanmış bir niyetle olur.

Gayrı sözleri sürecin bu en kritik aşamasında şahsen yanlış bulurum. Bence sürecin asıl sahiplerinin ve gönülden savunucularının tahammül katsayıları çok daha yüksek olmalıdır.

Öteki türlüsü provokasyonlara elverişli bir zemine kapı aralamak anlamına gelir ki bundan kaçınmak gerekir.'

'SÜREÇTE SON SÖZÜ ÖRGÜTÜ ADINA ÖCALAN SÖYLEYECEKTİR'

Metiner, Abdullah Öcalan'ın süreçteki rolüne ilişkin değerlendirmesinde de şu ifadeleri kullandı:

'Süreçte son sözü örgütü adına elbette Öcalan söyleyecektir. Öcalan bugüne kadar ne söylediyse o oldu. İnanıyorum ki bundan sonra da öyle olacaktır.

O yüzden Bayık'ın veya bir başkasının hoşa gitmeyen kimi sözleri üzerinden vaveyla kopartmanın anlamı da gereği de yoktur.'

'ENDİŞEYE MAHAL BİR DURUM YOK'

Metiner, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bence endişeye mahal bir durum an itibarıyla söz konusu değildir. Ortada çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Sürecin mekanizmaları çıkabilecek sorunları çözebilecek sağlamlıkta ve güçtedir.'

Kaynak : PERRE