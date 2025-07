Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreçte Abdullah Öcalan’ın tutuklu bulunduğu İmralı Adası'na işaret ederek, “Şu anda İmralı bu konuyla ilgili her türlü desteği verdi, veriyor. İşin bu boyutu çok çok önemli” dedi.



'Terörsüz bir gelecek inşa etmekte kararlıyız'



Erdoğan, Türkiye'nin "terörsüz bir gelecek" hedefinden sapmadan ilerlediğini belirterek şunları söyledi:



“Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak için adımlarımızı atmayı sürdürüyoruz. Bu nihai hedef doğrultusunda ilerleme devam ediyor. Sürecin provokasyonlardan etkilenmemesi için de son derece dikkatliyiz. Terörsüz Türkiye hedefimizi sekteye uğratacak tüm sabotajlara ve yapılara karşı teyakkuz halindeyiz.”



“Biliyorsunuz silah bırakma başladı. İlgili arkadaşlarımız gerekli takibi yapıyor ve temasları sağlıyor. Komisyon konusunda da görüşmeler, bildiğim kadarıyla, nihai aşamaya geldi. Yakında Meclis zemininde ilerlemenin yaşandığına şahitlik edeceksiniz. Biz kararlıyız. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı ve nereye varacağımızı çok net bir biçimde biliyoruz.”



'YPG ve SDG değişken bir çizgide ilerliyor'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sahasındaki gelişmelere de değinerek, YPG ve SDG’ye ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu:



“YPG'nin duruşu her an her türlü değişkenliğe uğrayabilir. Bu yaklaşımın bunların uzantısı olan SDG bakımından nasıl yansıyacağı da önemli.”



'Suriye’nin toparlanması Türkiye için olumlu'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye ile ilişkilerini düzeltme sürecine dair sinyaller de verdi. Suriye'nin toparlanmasının Türkiye ile olan ilişkileri açısından da olumlu sonuçlar doğuracağını belirterek şunları söyledi:



“Suriye’nin parçalanmasını istemiyoruz. Suriye'nin yeniden toparlanmasını biz ülkemiz için de olumlu görüyoruz. Çünkü Suriye'nin yeniden toparlanması bizimle olan münasebetlerini de olumlu istikamette etkileyecektir. Ülkemizdeki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerinin başladığını görüyoruz. ‘Dönmeyecekler’ diye bir ümitsizlik vardı. Şimdi gönüllü geri dönüşlere başladılar. Biz de bu dönüşlerin hızlanması için her türlü desteği vereceğiz. Bu dönüşlerin hızlanmasıyla birlikte Suriye hızla normalleşsin, biz de Güneyimizi sağlama alalım istiyoruz.”



'İmralı sürece aktif şekilde dahil'



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İmralı bu sürece her türlü desteği verdi, veriyor” sözleri, Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve barış sürecine doğrudan ya da dolaylı şekilde katkı sunduğu yorumlarına neden oldu. Erdoğan’ın bu çıkışı, önümüzdeki günlerde Meclis’te kurulması beklenen “Terörsüz Türkiye Komisyonu”nun yapısı ve kapsamına dair beklentileri de artırdı.

Kaynak : PHA