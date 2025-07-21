Başvuru sayısında düşüş: ‘600 binden fazla genç sınava katılmadı’



YKS’ye başvuran aday sayısındaki düşüşe dikkat çeken Özçağdaş, geçen yıl 3 milyon 120 bin olan başvuru sayısının bu yıl 2 milyon 560 bine gerilediğini hatırlattı. Yaklaşık 600 bin kişinin sınava girmediğine dikkat çeken Özçağdaş, “Bu eğitimin faydasına dair güvenin azaldığının bir göstergesidir. Öğrenciler ve aileleri bu sistemin kendilerine bir gelecek sunmadığını düşünüyor olabilir” dedi.



Matematik ve fen ortalamaları dibe vurdu



Sınav sonuçlarının detaylarına dikkat çeken Özçağdaş, son sınıf öğrencilerinin matematik ortalamasının 40 soruda 6,6, fen bilimlerinde ise 20 soruda 4,6 olduğunu ifade ederek, “Bu tablo 12 yıl zorunlu eğitimin sonunda geliyor. Daha korkuncu, temel matematikte hiç doğru cevabı olmayanlar yüzde 13, bir ya da iki doğru yapanlarla birlikte bu oran yüzde 39’a çıkıyor. Yani 10 öğrenciden 4’ü neredeyse hiçbir doğru yapamıyor” dedi.



‘Ne MEB ne YÖK bu tabloyu dert ediyor’



Eğitimdeki başarısızlığın yapısal nedenlere dayandığını belirten Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK’ün bu tablo karşısında sessiz kaldığını söyledi. Özçağdaş, “Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Ama ne yazık ki onları 12 yıl boyunca sistemin içinde mutsuz ediyoruz. Spor, sanat, yaşamdan koparıyoruz. Sonunda da sınavda başarısız oldukları için suçluyoruz” diye konuştu.



‘Nitelikli eğitim parayla satın alınabilir hale geldi’



CHP’li Özçağdaş, Türkiye'de eğitimde fırsat eşitsizliğinin giderek derinleştiğini ve sosyoekonomik farklılıkların başarıya doğrudan etki ettiğini vurguladı. TYT'de 400 puan üstü alan aday sayısının sadece 44 bin 193 olduğunu belirten Özçağdaş, “Bu sistem sadece yüzde 1-2’lik bir başarı grubunu öne çıkarıyor, geri kalanı başarısızlığa, umutsuzluğa mahkûm ediyor. Kamusal eğitim olanakları azaldı, nitelikli eğitim AKP Türkiye'sinde parayla satın alınır hale geldi. Özel okul ücretleri bir ev parası kadar oldu” ifadelerini kullandı.



‘Devlet yurdu sadece her dört öğrenciden biri için var’



Üniversiteye yerleşen öğrencilerin karşılaştığı barınma sorununa da dikkat çeken Özçağdaş, devlet yurtlarının sadece dörtte bir oranında öğrenciye barınma sağladığını söyledi. Özçağdaş, “Tarikat ve cemaat yurtları teşvik ediliyor. Devlet yurtlarında ek yatak atılarak nefes alınamaz hale getirilen odalarla yurt sorununu çözdüklerini sanıyorlar” dedi.



‘Burslar artık simit bile almıyor’



Öğrenci burslarının yetersizliğine de değinen Özçağdaş, AK Parti iktidarının övündüğü burs politikalarını eleştirerek şunları söyledi: “Erdoğan diyor ki, biz geldiğimizde burs 45 liracıktı. Evet ama o 45 liracık bir buçuk çeyrek altın alıyordu. Bugün 3 bin lira burs, 150 simit bile alamıyor. Bu öğrencilerin geçimini sağlayacak bir destek değil.”



Yurt dışına yönelen beyin göçü uyarısı



CHP’li Özçağdaş, Türkiye’nin iyi liselerinden mezun olan gençlerin büyük bölümünün yurt dışına gitmek istediğine dikkat çekerek, “AKP’nin Genel Başkanı bu çocuklara ‘Giderlerse gitsinler’ diyebilir ama biz diyemeyiz. Biz bu ülkenin geleceğini düşünenleriz. Bu gençleri kaybedersek Türkiye'nin geleceğini de kaybederiz” diye konuştu.



ÖSYM ve eş değer sınavlar: ‘Şeffaflık yok’



Son günlerde bazı öğrencilerin yeniden sınava alınmasıyla ilgili eşdeğerlik sınavları konusunda ÖSYM’ye çağrıda bulunan Özçağdaş, şu soruları yöneltti: “Bu sınavlara adaylar hangi kriterlerle alındı? Kaç kişi girdi? Eşdeğer sorular nasıl belirlendi? Bu süreci şeffaflıkla yönetmek zorundasınız.”



Armağan Erdoğan’dan yapısal çözüm önerileri



Toplantıda söz alan eski CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan da yükseköğretim sistemine yönelik çözüm önerilerini paylaştı. Erdoğan, “Yetkinlikleri çok boyutlu olarak ölçen bir giriş sistemi oluşturulmalı. Barınma olanakları devlet denetiminde artırılmalı, burslar yaşam giderlerine göre yeniden düzenlenmeli. Mezunların istihdam süreçleri desteklenmeli” dedi.



CHP'nin önerisi: Bilimsel ve bütüncül bir eğitim planı



Basın toplantısında Özçağdaş ve Erdoğan, CHP’nin eğitimi bilimsel verilere dayalı, çağın ve ülkenin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandıracak bütüncül bir eğitim planına sahip olduğunu vurguladı. Tercih süreciyle ilgili olarak da 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak üniversite tercihleri için Ağustos ayında ek değerlendirmeler paylaşacaklarını belirttiler.

Kaynak : PHA