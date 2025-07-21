'Su sorunu polemik değil, yaşam meselesidir'



Açıklamasında su krizinin siyasetin gölgesinde tartışılamayacak kadar ciddi bir sorun olduğunu belirten Ali Önat, şu ifadeleri kullandı:



“Su sorunu polemik konusu yapılacak bir mesele değildir. Bu konu, siyasetin gölgesinde kalamayacak kadar hayati bir meseledir. Geçmişi karalayarak bugünün ihmallerini örtbas edemezsiniz. ‘Belediye yapsın, ne hali varsa görsün’ anlayışı; milletin susuzluğunu hafife almaktır. Bu sorunun muhatabı nevatandır, vatandaştır, hepimiziz.”



'Depremin arkasına sığınmak artık kabul edilemez'



Deprem felaketinin ardından altyapı sorunlarının arttığını ancak bunun kalıcı plansızlıkları meşrulaştıramayacağını ifade eden MHP İl Başkanı Önat, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Belediye, ‘deprem oldu’ bahanesini bırakmalıdır. Elbette geçmişte de bazı dönemlerde su arzında daralmalar olmuştur. Ancak hiçbir zaman bu kadar ciddi bir plansızlık, bu kadar büyük bir aksamayla karşılaşmadık. Bugün Adıyaman’da susuz kalan, banyosunu yapamayan, çocuğunun yüzünü yıkayamayan, sıcak havada çaresiz kalan kim varsa, hepimiziz. Bu sorun siyaseti değil, hayatı ilgilendiriyor.”



'Geçici değil, kalıcı çözümler şart'



Ali Önat, açıklamasının sonunda yetkililere seslenerek, Adıyaman halkının artık geçici çözümlerle değil, sürdürülebilir bir içme suyu sistemiyle buluşturulması gerektiğini söyledi:



“Halkımız geçici tankerlerle, saatlik su verilmeleriyle değil, kesintisiz ve düzenli bir içme suyu sistemiyle yaşamak istiyor. Buradan çağrımı yineliyorum: Su meselesi günlük yönetim beceriksizliklerinin kurbanı olamaz. Belediye yönetimi bu meseleye acil ve kalıcı bir çözüm bulmalı, Adıyaman halkına hak ettiği hizmeti gecikmeksizin sunmalıdır.”

Kaynak : PHA