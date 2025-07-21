AK Partili Alkayış, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, CHP yönetimindeki Adıyaman Belediyesi’ni sert bir dille eleştirdi. Alkayış, “Adıyamanlı hemşehrilerimiz kavurucu yaz sıcağında susuzluktan isyan ediyor. Haftalardır süren içme suyu kesintileri vatandaşlarımızı mağdur ediyor. CHP’li belediye, içme suyu temininde yetersiz kalmıştır. Bu durum ciddi bir yönetim zafiyetidir” ifadelerini kullandı.



CHP’li Genç: “Mesele su değil, mesele halkın iradesi”



CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise Genel Kurul’da söz alarak, Mustafa Alkayış’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Genç, su sorununun uzun yıllardır devam ettiğini ve depremin ardından altyapının tamamen tahrip olduğunu belirtti.



CHP’li Genç, şu ifadeleri kullandı:



“Su sorunu Adıyaman’ın yıllardır süregelen sorunudur. Kaldı ki 6 Şubat depremleri Adıyaman’ı ve altyapısını yerle bir etmiştir. Yıllarca ihmal ettiğiniz Adıyaman’ı, 6 Şubat depremleriyle altyapısı yıkılmış bir kenti, 15 aydır ayağa kaldırmaya çalışan bir başkan var: Abdurrahman Tutdere.

Halkın oylarıyla seçilmiş Sayın Abdurrahman Tutdere, gece gündüz Adıyaman için çalışırken önce merkezi bütçe kaynaklarından mahrum bırakıldı, ardından hukuksuz bir biçimde ev hapsine alındı.

Su krizi üzerinden CHP’yi suçlayanlar, kendi dönemlerinde yaşanan kesintileri unutmuş gibi yapıyor. Ama mesele su değil; mesele başarılı bir yerel yönetimin nasıl sindirilmeye çalışıldığıdır. Mesele, iktidarın seçimi kazanamadığı her yerde halkın iradesini geçersiz kılma arzusudur.

Tutdere görevine döndüğünde Adıyaman daha da güçlenecek. Çünkü bu karanlık gidecek, halkın iradesi yeniden tam anlamıyla tecelli edecek.”

Kaynak : PHA