Yasama döneminin tamamlanmasının ardından muhalefet partileri genel kurulda değerlendirmelerde bulunarak, sunulan kanun tekliflerinin akıbetine ilişkin eleştirilerde bulundu.



Günaydın: “CHP 774 teklif verdi, kabul edilen sıfır”



CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 28. Dönem yasama karnesini açıklayarak, “12 Haziran 2023’ten bu yana CHP 774 kanun teklifi vermiş, DEM Parti 331, İYİ Parti 114, Yeni Yol Grubu ise 83 kanun teklifi vermiş. Bunlardan kabul edilen teklif sayısı: sıfır. Katılımcılık sadece milletvekili göndermekle sağlanmıyor. Burada çok sayıda önergeyi yalnızca muhalefet partileri verdiği için reddettiniz. Bu kibirli anlayış Meclis'i zehirliyor” ifadelerini kullandı.



Koçyiğit: “Toplum için yapılan yasa sayısı: sıfır”



DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de söz alarak, "Bu parlamento çok yasa çıkardı ama çıkardığı yasaların kaçı toplum içindi, emekçiler, yaşlılar, dar gelirliler içindi diye sorarsak cevabı koskoca bir hiçtir" dedi. Koçyiğit, 1 Ekim’den itibaren yeni dönemin toplumsal barışa ve halk yararına yasalar yapılmasına öncelik veren bir dönem olması temennisinde bulundu.



Özdağ: “Biz Avrupa’daki parlamentoya benzemeliyiz”



Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise Meclis’in bir yıl boyunca 24 kanun teklifi ve 45 tezkereyi görüştüğünü belirterek, “Bizler onlarca kanun teklifi ve soru önergesi verdik, denetim görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Yönümüz batıya dönük olmalı ama aynı zamanda gönül dünyamız geçmişin değerleriyle şekillenmeli. Avrupa’daki parlamentolara benzemeliyiz” diye konuştu.



Kavuncu: “Kimse kimseye milliyetçilik dersi vermesin”



İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ise yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, “Kimsenin kimseye milliyetçilik dersi verme çabası olmasın. Hele ki ‘her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldım’ diyen bir partinin mensuplarına anlatacak hiçbir şeyimiz yok” ifadelerini kullandı.



Akçay: “Milliyetçiliği savunan partiler MHP ve CHP’dir”



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise milliyetçilik tartışmalarına değinerek, “Herkes milliyetçi olduğunu söylüyor fakat resmi belgelerinde milliyetçiliğe yer veren sadece iki siyasi parti var: Biri Milliyetçi Hareket Partisi, diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi’dir” dedi. Akçay, son birleşimle birlikte yasama yılını tamamladıklarını belirterek, yapılan çalışmaların millete hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak : PHA