Havşeri Ovası’nda yürütülen sondaj çalışmasının ardından yeni kaynağın şehir şebekesine entegrasyonu, dün sabah saatlerinde başlayarak gece yarısına kadar süren yoğun bir mesaiyle tamamlandı. Yetkililer, söz konusu su kaynağının devreye alınmasıyla birlikte sistemdeki su akışının daha dengeli hale geleceğini ve içme suyu altyapısının güçlendirilmeye devam edileceğini belirtti.



Eş zamanlı arıza ve bakım çalışmaları da sürdü



Belediyeye bağlı ekipler, sondaj çalışmasının yanı sıra kent genelindeki su arıza noktalarında da gece boyunca müdahalede bulundu. KabCami Mahallesi 9 Eylül Caddesi’nde meydana gelen içme suyu arızası giderilirken, Turgut Reis Mahallesi 1. Çevre Yolu ile Zey Caddesi kesişiminde yürütülen boru tamiratı da başarıyla tamamlandı.



Adıyaman Belediyesi yetkilileri, su temini ve altyapı alanında planlı çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada gece gündüz demeden hizmet verildiğini ifade etti.

Kaynak : PHA