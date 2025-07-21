Yapay zekâ destekli çözüm önerileri sunuldu



Prof. Dr. Rençber’in “Yapay Zeka Kullanılarak Hazırlanan İslam Mezhepleri Tarihi Çalışmalarındaki Problemler ve Çözüm Önerileri” başlıklı akademik sunumu, konferans katılımcıları tarafından ilgiyle takip edildi. Rençber, İslam Mezhepleri Tarihi alanında yaşanan kaynak erişimi, yorumlama farklılıkları ve bilgi tekrarı gibi sorunların, yapay zekâ destekli analiz ve tasnif yöntemleriyle nasıl aşılabileceğine dair örnekler sundu.



Sunumunun ardından, organizasyon komitesi tarafından kendisine teşekkür belgesi takdim edilen Rençber, konferans süresince birçok akademisyenle bilgi alışverişinde bulunarak yeni araştırma iş birliklerinin temellerini attı.



Kuzey Avrupa'da akademik temaslar



Konferans programı çerçevesinde yalnızca Litvanya’da değil, aynı zamanda Letonya, Estonya ve Finlandiya’da da çeşitli akademik temaslarda bulunan Rençber, hem İslami ilimler hem de sosyal bilimler alanında yapay zekâ uygulamaları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Rençber, bu temaslarla Türkiye’yi ve Adıyaman’ı akademik alanda uluslararası düzeyde temsil etmenin gururunu yaşadığını ifade etti.



Adıyamanlı akademisyen dünya akademisine katkı sunmaya devam ediyor



Prof. Dr. Fevzi Rençber’in uluslararası alandaki bu tür çalışmaları, sadece bilimsel katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda Adıyaman’ın akademik potansiyelini de dünyaya tanıtmada önemli rol oynuyor. Adıyamanlı Akademisyenler Platformu çatısı altında da faaliyetlerini sürdüren Rençber’in bu başarıları, kentteki genç akademisyenler için de ilham kaynağı oluyor.

Kaynak : PHA