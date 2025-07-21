‘Toz değil cevap istiyoruz’



Açıklamasında, Adıyaman halkının hem yolların tozuyla hem de yöneticilerin sessizliğiyle boğuştuğunu söyleyen Anaç, kentte yalnızca araçların değil, aynı zamanda “şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamusal sorumluluk ilkelerinin de buharlaştığını” ifade etti.



Belediyelere 7 soruluk çağrı



DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Anaç, hem geçmiş yönetimdeki AK Partili belediye başkanlığına hem de bugün görevi yürüten CHP’li yönetime hitaben şu soruları yöneltti:



1-Envex firması tarafından belediyeye hibe edilen ya da satın alınan pulverize aracı ve toz bastırma sistemi gerçekten teslim alındı mı?



2-Bu sistem hibe mi edildi, yoksa belediye bütçesinden mi karşılandı?



3-Satın alındıysa, ne kadar ödendi ve hangi kamu kaynağı kullanıldı?



4-Bu araç ve sistem şu an nerede? Envanterde mi, sahada mı, özel birinin elinde mi?



5-Eğer belediyede değilse, kim aldı, kim devretti, hangi kararla elden çıkarıldı?



6-Sistem hâlâ mevcutsa, özellikle deprem sonrası ortaya çıkan asbest riski bu kadar hayatiyken neden kullanılmadı?



7-Bu konuyla ilgili herhangi bir kamuoyu bilgilendirmesi ya da belediye meclisi kararı yayımlandı mı?



‘Soru sormak bir hak değil, bir zorunluluktur’



Mehmet Anaç, “Bu mesele bir araçtan ibaret değildir; bu, halk sağlığına karşı işlenmiş bir ihmalin ve kamu malına dair bir sorumsuzluğun hesabıdır” diyerek, yetkililere yanıt verme çağrısında bulundu. Anaç, açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Adıyaman hâlâ depremin yaralarını sarmaya çalışırken, halkı daha fazla bilgisizlik ve belirsizlikle baş başa bırakmak kabul edilemez. Artık topu birbirine atma değil, gerçekleri ortaya koyma zamanıdır. İster geçmişin gölgesinde kalmış olun, ister geleceğin umudu olmayı vadeden mevcut yönetim, Adıyaman halkı sizlerden bu soruların cevabını bekliyor.”

Kaynak : PHA