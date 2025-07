Aşırı sıcaklıkların ve yağmur eksikliğinin tarımsal üretime zarar verdiğini belirten Yıldız, bunun zincirleme şekilde hayvancılığa da olumsuz yansıdığını ifade etti. “Özellikle süt ve et üretimi yapan hayvanlar açık alanlarda çevresel faktörlere daha çok maruz kaldığı için, bu değişimlerden doğrudan etkileniyorlar” diyen Yıldız, yüksek sıcaklıkların neden olduğu ısı stresinin hayvanlarda yem tüketimini azaltarak verimi düşürdüğünü söyledi.



‘Süt ve et üretiminde kayıplar yaşanacak’



Yıldız, iklim değişikliği senaryolarına göre 2100 yılına kadar sıcaklıkların 3,5°C’ye kadar artabileceğini, bu durumun özellikle yaz aylarında hayvan refahı üzerinde ciddi baskı oluşturacağını belirtti. “Isı stresi yaşayan inekler daha az yem yer, daha az süt verir, et verimi düşer. Bu da üreticiyi ve bağlı sektörleri olumsuz etkiler” ifadelerini kullandı.



‘Hayvansal gıda yetersizliği toplumsal sağlık sorunlarına yol açabilir’



Veteriner hekim Yıldız, hayvansal gıdaya erişimde yaşanabilecek olası sıkıntıların halk sağlığı üzerinde de etkiler doğurabileceğine dikkat çekti. Özellikle çocuklar ve gençler arasında yetersiz beslenmeye bağlı gelişim sorunlarının artabileceğini belirten Yıldız, bu tablonun önüne geçmek için acil önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.



Adaptasyon önerileri: Gölge, buğulama ve mera yönetimi



Yıldız, iklim değişikliğinin hayvancılık üzerindeki etkilerini azaltmak için alınabilecek önlemleri de sıraladı. Basit gölgelikler, su buğulama sistemleri ve fanlar gibi teknik çözümlerin yanı sıra, mera bazlı sistemlerin korunması ve iklime uygun ırkların yetiştirilmesi gibi yapısal yaklaşımların da önemine değindi.



Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere seslenen Yıldız, “Ülkemiz giderek daha sıcak hale geliyor. Ağaç dikmek, gölgeli alanlar oluşturmak gibi düşük maliyetli ama etkili çözümlerle bu yeni düzene hazırlanmalıyız” dedi.

Kaynak : PHA