Yöresel lezzetlerin merkezi



Projenin temel amacı, Adıyaman’a özgü unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemek ve içecekleri yaşatmak, aynı zamanda bu ürünlerin hem yerel halka hem de dışarıdan gelen ziyaretçilere sunumunu sağlamak. Restoran, gastronomi ve mutfak sanatları alanında da mesleki eğitim olanağı sunuyor.



Toprak: ‘Eksikliği gidermek için önemli bir adım attık’



Konuyla ilgili açıklama yapan ATSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Erdal Toprak, “Şehrimizin önemli kültürel değerlerinden olan yöresel yemeklerin sunumunda eksiklikler bulunuyordu. Oda Başkanımız Mehmet Torunoğlu’nun öncülüğünde bu eksikliği gidermek adına önemli bir adım attık. Gastronomi Akademisi Uygulama Restoranı ile Adıyaman’da hem kültürel hem de mesleki anlamda bir kazanım sağladık” dedi.



‘Fiyatlarımız uygun, herkes davetlidir’



Toprak, Adıyaman Üniversitesi kampüsü içinde yer alan uygulama restoranının tüm halka açık olduğunu belirterek şu çağrıda bulundu:



“Yaklaşık üç ay önce hizmet vermeye başlayan restoranımızda, Adıyaman’a özgü yemek ve tatlılar sunulmaktadır. Fiyatlarımız son derece uygun. Ancak en büyük sıkıntımız, vatandaşlarımızın böyle bir mekândan haberdar olmamalarıdır. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden menü, yemek çeşitleri ve fiyatlar düzenli olarak paylaşılmaktadır. Adıyamanlı hemşerilerimiz ve dışarıdan gelen misafirlerimiz ailece gelip, evde yapamadıkları birçok yöresel lezzeti burada deneyimleyebilirler.”



Tanıtım çalışmaları sürecek



ATSO, restoranın daha geniş kesimlere tanıtılması için sosyal medya kampanyaları ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermeyi hedefliyor. Gastronomi merkezi, hem kentin kültürel mirasını korumayı hem de gastronomi turizmine katkı sunmayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA