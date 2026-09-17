Adıyaman Kalesi eteğinde bulunan Sanat Sokağı'nda gerçekleştirilecek programda, kentin doğal güzelliklerini yansıtan fotoğraf kareleri sanatseverlerle buluşacak.
FERİT GÖLGÜL FOTOĞRAFLARINI SUNACAK
AFOT 02 Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Gölgül, 'Adıyaman ve Doğa' başlıklı sunumunda Adıyaman'ın farklı noktalarından doğa ve manzara fotoğraflarını katılımcılarla paylaşacak.
Fotoğraf ve sanat tutkunlarını bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlik, AFOT 02'nin geleneksel hale getirdiği Perşembe buluşmaları kapsamında gerçekleştirilecek.
ETKİNLİK SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK
17 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak fotoğraf sunumuna katılımın açık olduğu belirtilirken, AFOT 02 tüm Adıyamanlıları etkinliğe davet etti.
Kaynak : PERRE