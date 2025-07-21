‘Adıyaman halkı susuzluktan isyan ediyor’



Adıyaman’da haftalardır devam eden içme suyu kesintilerinin yurttaşları mağdur ettiğini belirten Alkayış, “Adıyamanlı hemşehrilerimiz kavurucu yaz sıcağında susuzluktan isyan ediyor” dedi. CHP’li belediye yönetiminin içme suyu temininde yetersiz kaldığını ifade eden Alkayış, mevcut durumun ciddi bir yönetim zafiyeti olduğunu savundu.



‘AK Parti döneminde böyle bir kriz yaşanmadı’



Alkayış, CHP’li belediyeyi eleştirerek şu ifadeleri kullandı:



“Seçim öncesi büyük vaatlerle göreve gelen CHP’li belediye yönetimi, bugün vatandaşımıza en temel hizmet olan içme suyunu dahi ulaştıramamaktadır. AK Parti belediyeleri döneminde halkımız bu ölçekte bir susuzluk asla yaşamadı. Bugün ise, eldeki tüm imkânlara rağmen bu sorunun çözülememesi tamamen bir yönetim beceriksizliğidir.”



‘Belediye yetkilileri bugüne kadar ne yaptı?’



AK Parti’li Alkayış, konuşmasında CHP’li belediye yöneticilerine kamuoyunun merak ettiği bazı soruları yöneltti:



“CHP’li Belediye yetkilileri bugüne kadar bu sorunla ilgili ne yapmıştır? Hangi somut tedbirleri almışlardır? Suya ilişkin bir programları var mıdır? Adıyaman kamuoyu bunu merak ediyor.”



Adıyaman’da içme suyu krizinin çözümü için belediye yönetiminin daha şeffaf ve etkili adımlar atması gerektiğini belirten Mustafa Alkayış, konunun takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA