‘Zeytin ağacına kast etmek, toprağın bereketine ihanettir’



DEVA Partisi olarak ilgili yasa teklifine Meclis’te “ret” oyu verdiklerini belirten İl Başkanı Mehmet Anaç, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



“Bin yıllık zeytin ağaçlarını kesmeye, bereketli toprakları maden ocaklarına teslim etmeye kalkışan bu zihniyet sadece çevre düşmanı değil, aynı zamanda üretim karşıtıdır. Bu düzenleme, Türkiye’nin tarım mirasına, ekolojik dengesine ve gıda güvenliğine doğrudan tehdittir.”



‘İktidar yandaş madenciler uğruna Anadolu’yu feda ediyor’



Yasa teklifinin arkasında çevreye ve üretime değil, belli sermaye gruplarının çıkarlarına hizmet etme amacı bulunduğunu savunan Anaç, “İktidar, zeytinin kutsiyetini, ağacın hikmetini, Anadolu’nun kadim tarım kültürünü hiçe sayarak; bir avuç yandaş maden şirketine alan açma peşindedir. Bu yasa milletin değil, sermaye lobilerinin çıkarlarını gözetmektedir” ifadelerini kullandı.



‘Zeytinlikler bu ülkenin milli servetidir’



DEVA Partisi'nin bu tür düzenlemelere karşı net tutum aldığını vurgulayan Anaç, “Zeytinlikler bu ülkenin milli servetidir! Sökülmesine, kesilmesine, talan edilmesine karşıyız” dedi. Parti olarak doğayı, üreticiyi ve halkı korumak adına mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Anaç, “Doğayı yağmalayan, toprağı zehirleyen bu hukuksuzluğa karşı; çiftçinin, çevrecinin ve tüm duyarlı vatandaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.



‘Doğa için, adalet için, yarınlarımız için’



Açıklamasını “Doğa için… Adalet için… Vicdan için… Yarınlarımız için…” sözleriyle tamamlayan DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç, kamuoyunu doğa ve tarım mirası konusunda duyarlılığa davet etti.

Kaynak : PHA