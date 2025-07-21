Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), bazı milletvekillerinin partilerinden istifa etmesiyle birlikte sandalye dağılımında değişiklik yaşandı. İstanbul milletvekilleri Doğan Demir, İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci, Gelecek Partisi’nden istifa ettiklerini açıklayarak bağımsız milletvekilleri arasına katıldı. Bu gelişmeyle birlikte bağımsız milletvekili sayısı 14’e çıktı.

TBMM Üye Sayısı 592’ye Düştü

Milletvekili sayısı, son dönemde yaşanan istifalar, görev değişiklikleri ve ölümler nedeniyle 600’den 592’ye geriledi. Bu düşüşte;





Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı,



Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi,



AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’un bakan olarak atanması,



CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal’ın belediye başkanı seçilmeleri etkili oldu.



Yeni TBMM Sandalye Dağılımı (Temmuz 2025 itibarıyla):





AK Parti: 272



CHP: 135



DEM Parti: 56



MHP: 47



İYİ Parti: 29



Yeni Yol Partisi: 21



Bağımsız: 14



Yeniden Refah Partisi: 4



HÜDA PAR: 4



Türkiye İşçi Partisi (TİP): 3



Demokratik Bölgeler Partisi: 2



Emek Partisi: 2



Saadet Partisi: 1



Demokratik Sol Parti: 1



Demokrat Parti: 1

KAYNAK: TEK HABER AJANSI (TEKHA)