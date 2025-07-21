“Çalışmazsanız Gereğini Yaparım”



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’da devam eden yeniden inşa çalışmalarını yerinde inceleyerek müteahhitlere 24 saat esasına göre çalışma talimatı verdi. Malatya programı kapsamında Bakırcılar Çarşısı'ndaki inşaat alanını gezen Bakan Kurum, yavaş ilerleyen çalışmalar nedeniyle müteahhitlere sert uyarılarda bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen koordinasyon toplantısına katılan Kurum, deprem sonrası yürütülen projelerde gelinen aşamayı değerlendirdi. Toplantıya Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

“Her İskelede Adam Olacak”

Toplantının ardından Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı gibi alanlarda inceleme yapan Bakan Kurum, yüklenici firmalardan çalışmaları hızlandırmalarını istedi. Bakırcılar Çarşısı’nda 867 kişinin çalıştığını öğrenen Kurum, bu sayının yetersiz olduğunu belirterek, şu sözlerle uyardı:



“İki şantiye de 24 saat çalışacak. Çalışacaksınız, hakkedişinizi alacaksınız. Burası bitecek. Çalışmazsanız ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım. Her iskelede adam olacak. Bir ay sonra geldiğimde asfaltı, çevre düzenlemesi tamamlanmış olacak.”

Müteahhidin “Farkındayız Bakanım, her gün de toplantı yapıyoruz” sözlerine ise net bir şekilde karşılık veren Kurum, “Toplantı yapmayın, iş yapın. Burayı gece de gündüz de takip edeceğim” dedi.

Yeni Valilik Binası da İncelendi

Bakan Kurum, kent merkezindeki programı kapsamında yapımı tamamlanan yeni valilik binasını da gezerek çevre düzenlemesinin hızla tamamlanması için talimat verdi. Yeni valilik binasının önümüzdeki ay hizmete açılması planlanıyor.

KAYNAK: TEKHA ( Tek Haber Ajansı)