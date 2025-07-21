Etkinlikte, yangın anında nasıl davranılması gerektiği, ilk müdahalenin nasıl yapılacağı, dumanın zararları ve acil durumlarda alınması gereken önlemler anlatıldı. Adıyaman İtfaiyesi ekiplerinin sunumuyla gerçekleştirilen eğitim programında, çocuklar yangın söndürme hortumu ile uygulamalı tatbikat yaptı.



Program sonunda çocuklara Türk bayrağı hediye edildi. Bayraklarını gururla taşıyan çocuklar, gün boyunca eğitici oyunlarla hem eğlendi hem öğrendi. Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Hayat sadece oyunlardan ibaret değil. Çocuklarımızın eğlenirken öğrenmesi, bilinçli bireyler olarak yetişmeleri çok önemli. Yangın bilinci eğitimiyle hem güvenli yaşam konusunda farkındalık oluşturmak istedik hem de onların güçlü birer birey olarak yetişmelerine katkı sunmak istedik. Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum."



Düşük, çocukların değerler eğitimiyle buluşturulmasının önemine de dikkat çekerek, “Bizler Genç Nesiller Derneği olarak, sadece oyun oynatmayı değil, oyunla birlikte geleceğe hazırlamayı da kendimize görev biliyoruz. Doğru yönlendirme, doğru eğitim ve sevgiyle büyüyen her çocuk, yarının vicdanlı bireyidir” dedi.

Kaynak : PHA