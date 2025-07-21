Milletvekili Kurt, yasalaşan teklifin “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna hizmet eden stratejik bir hamle olduğunu vurgulayarak, “Ekonomik altyapımızı güçlendiren, yatırımcıya güven veren ve dijitalleşmeyi destekleyen bu düzenlemeler, Türkiye’yi her alanda daha rekabetçi bir konuma taşıyacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ekonomide güçlü ve etkin adımlar

Milletvekili Kurt’un açıklamasına göre yasa teklifi kapsamında, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle Cumhurbaşkanı’na verilen yetkiler güncellendi; kıymetli madenlerin rafinaj işlemleri de kapsam altına alındı. Yetkisiz faaliyetlere karşı daha net ve caydırıcı yaptırımlar getirildi.

Döviz, kıymetli maden ve taş piyasalarında faaliyet için izin şartı getirildi; ücret tarifelerini belirleme yetkisi Cumhurbaşkanlığına verildi. Faaliyet bölgelerine göre farklı ücretlendirme uygulaması da devreye alındı.

Vergi sistemi dijitalleşiyor

Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikle, dijital ortamda düzenlenen yoklama fişleri için artık polis ya da muhtar imzası gerekmeyecek. Gelir İdaresi taşra personelinin fazla mesai ücretleri artırılırken, sahadaki denetim gücü de pekiştirildi.

KDV ve ÖTV düzenlemeleriyle vergi adaleti

KDV istisnası vakıf taşınmazlarının devrine genişletilirken, ÖTV’nin KDV matrahına dahil edilmesine yönelik netleştirmeler yapıldı. Milli savunma ve iç güvenlikte kullanılmak üzere, yerli katkı oranı yüzde 40’ı geçen taşıtlar ile özel arazi araçlarına ÖTV muafiyeti tanındı.

Cumhurbaşkanı’na, taşıtların teknik özelliklerine göre farklı ÖTV oranları belirleme yetkisi verildi. Araç vergilendirmelerinde piyasayı bozmayan güncellemeler hayata geçirildi.

Sanayi, OSB ve teknolojiye yönelik teşvikler

Serbest bölgeler arası ürün satışlarında gelir ve kurumlar vergisi istisnası getirilirken, OSB’lere tanınan muafiyetler açıkça tanımlandı. Endüstri bölgelerine alan ilave veya daraltma yetkisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na devredildi.

Yatırım teşvik belgelerinde uygulanan indirimli kurumlar vergisine süre ve oran sınırlaması getirilerek, sistem daha öngörülebilir hale getirildi.

Ar-Ge ve çalışma hayatında yenilikler

Ar-Ge ve tasarım personeline sağlanan vergi teşviklerine üst sınır getirildi. Brüt asgari ücretin 25 katı ile sınırlandırılan bu desteklerle, istismarın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kamu görevlilerinin yaptığı koruyucu giyim yardımlarına dair geçmiş uygulamalara idari/mali af getirildi.

LPG piyasasında rekabet artıyor

LPG piyasasında yapılan düzenleme ile dağıtıcıların başka dağıtıcıdan aldığı LPG’yi yeniden satması yasaklandı. Böylece piyasanın şeffaflaşması ve usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amaçlandı.

“Ekonomik refah ve rekabet artacak”

Milletvekili Kurt, yaptığı değerlendirmede, "Bu yasa ile Türkiye ekonomisi daha sağlam, yatırım ortamı daha cazip hale gelirken, vatandaşlarımızın refahı da artacaktır. Türkiye’yi geleceğe taşıyacak, üretimi ve yatırımı önceleyen bu reformlarla birlikte ülkemiz her alanda daha rekabetçi ve güçlü bir yapıya kavuşacaktır." dedi.

Kaynak : PHA