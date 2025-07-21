Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmeye yönelik çok sayıda düzenleme hayata geçiriliyor.

AK Parti Adıyaman Milletvekili, Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, teklifin detaylarını kamuoyuyla paylaşarak, “Bu teklif, sağlık hizmetlerinin her aşamasında kaliteyi, güvenliği ve erişilebilirliği en üst düzeye çıkaracaktır. Vatandaşlarımızın sağlığı her zaman önceliğimizdir” dedi.

Ürün Güvenliği İçin Yeni Adımlar

Kanun teklifi ile ecza ticarethaneleri ve tıbbi ürün ruhsat sahiplerine, tedarik zinciri hareketlerini bildirme zorunluluğu getiriliyor. Bu düzenleme ile sahte veya kaçak ürünlerin yasal tedarik zincirine sızmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Hekim Çalışma Kuralları Netleşiyor

Hekimlerin en fazla iki sağlık kuruluşunda ve yalnızca sigortalı olarak çalışabilmesine yönelik düzenleme ile hem denetlenebilirlik hem de hizmet kalitesi artırılacak. Aile hekimliği uzmanlık süresi, belirli şartları taşıyanlar için dört yıla indirilecek. Ayrıca uzmanlık eğitimi sürecindeki mali haklar da netleştirilecek.

Tanıtımda Sınır, Reklamlara Yasak

Özel sağlık kuruluşlarının reklam niteliği taşıyan tanıtım faaliyetlerine açık yasak getiriliyor. Bu adımın, vatandaşları yanıltıcı bilgilerin önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.

Hasta Onayı Artık Dijitalde

Hastaların işlemleri daha güvenli ve kolay hale getirilerek muvafakat formlarının elektronik ortamda alınabilmesi sağlanıyor. Ayrıca, vatandaşların organ ve doku bağışı beyanlarını e-Devlet üzerinden yapabilmesinin önü açılıyor. Bağışçı iradesi esas alınacak; bağış yapanların yakınlarına öncelik sağlanacak.

Parklarda Sağlık Merkezi Dönemi

Yüzölçümü 2.500 metrekareyi aşan parklara, imar planı değişikliği olmaksızın aile sağlığı merkezi, sağlıklı yaşam merkezi ve acil sağlık hizmet istasyonları kurulabilecek.

Sağlık Meslek Unvanları Güncelleniyor

Yeni unvanlarla birlikte “diş protez teknikeri” ve “nükleer tıp teknikeri” kadroları ihdas ediliyor. Ebe ve hemşire yardımcılığı kaldırılarak, bu alandaki mezunların “sağlık bakım teknisyeni” unvanı ile istihdam edilmesi sağlanacak.

Denetim Yetkisi Genişliyor, Cezalar Artıyor

Sahte tıbbi cihazlara karşı ağır idari para cezaları getiriliyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlara, tıbbi cihazlar ile sağlık bilişimi sistemlerini denetleme ve uygunluk kriterlerini belirleme yetkisi veriliyor.

Ek Ödeme ve Görevlendirmelere Güvence

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)’e geçici görevlendirilen personelin ek ödemeden yararlanmasına devam edilecek. Ayrıca nüfusu 100 bini aşan ilçelerde uzman personel istihdamının önü açılıyor.

Geçiş Süreci ve Mali Düzenlemeler

Ruhsat ve sertifikalara ilişkin işlemlerde belirlenen tarifeler üzerinden ücret alınacak. Özel sağlık kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekimlerin çalışma izinlerini 1 Haziran 2026 tarihine kadar yenilemeleri zorunlu olacak. Eczane ve ecza ticarethanesi işletmecilerine de stok takibi uyumsuzluklarını gidermek üzere geçici süre tanınıyor.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, sağlık sisteminin “Koruyan, Geliştiren ve Üreten Türkiye Modeli” vizyonuyla yeniden yapılandığını belirterek, “Bu teklif, sağlık hizmetlerini çağın gereklerine uygun şekilde dönüştürerek, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir geleceğe ulaşmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

Kaynak : PHA