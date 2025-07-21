7-14 yaş grubu çocuklara yönelik olarak haftanın üç günü gerçekleştirilen kurslarda, katılımcılar antrenörler eşliğinde temel futbol tekniklerini öğrenme imkânı buluyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ve çocukların yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Yaz Spor Okulları, çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerinin de desteklenmesini hedefliyor. Futbol kursuna katılan çocuklar, sahada takım ruhunu ve spor ahlakını öğrenirken, eğlenceli vakit geçirme fırsatını yakalıyor.

Program kapsamında görev alan altı antrenör, çocukların hem kişisel hem de sportif gelişimlerine katkı sunuyor. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen antrenmanlarda çocuklar, spor yapmanın yanı sıra disiplinli çalışma ve birlikte hareket etme alışkanlığı ediniyor.

Antrenörler, kurslara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederken kursa katılan çocuklar, antrenmanların eğlenceli ve öğretici olduğunu belirtti. Aileler ise böyle imkanı sağladığı için Belediye yetkililerine teşekkür etti.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri ise, çocukların küçük yaşlarda spora yönlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, Yaz Spor Okulları’nın her yıl daha geniş kapsamla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak : PHA