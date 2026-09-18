Adıyaman Kalesi Sanat Sokağı'nın ev sahipliği yaptığı programa sanatseverler aileleri ve çocuklarıyla katıldı. Kentin farklı noktalarından fotoğraf meraklılarını bir araya getiren etkinlikte, fotoğraf sanatı ve Adıyaman'ın doğal zenginlikleri ön plana çıktı.

GÖLGÜL'ÜN FOTOĞRAF GÖSTERİMİ İKİ KEZ SUNULDU

Etkinlik kapsamında ödüllü fotoğraf sanatçısı ve AFOT Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Gölgül, Adıyaman'ın doğal güzelliklerini ve özgün manzaralarını yansıtan özel bir fotoğraf sunumu gerçekleştirdi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği sunumun ardından gelen talepler üzerine Gölgül'ün fotoğraf gösterimi ikinci kez sanatseverlerle buluşturuldu.

FOTOĞRAFLARIN HİKÂYELERİ ANLATILDI

Programın son bölümünde sunumda yer alan fotoğrafların çekim hikâyeleri katılımcılarla paylaşıldı. Ardından fotoğraf sanatı üzerine soru-cevap etkinliği gerçekleştirildi.

Sohbet ortamında geçen bölümde katılımcılar, fotoğraf çekim tekniklerinden doğa fotoğrafçılığına kadar merak ettikleri konularda bilgi alma imkânı buldu.

GÜRBÜZ: 'ADİYAMAN'I SANATLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Etkinliğin ardından değerlendirmelerde bulunan AFOT Başkanı Musa Gürbüz, topluluk olarak kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Gürbüz, Adıyaman'da fotoğraf sanatını yaygınlaştırmak ve kenti sanatla daha fazla buluşturmak amacıyla önümüzdeki dönemde de yeni etkinlikler gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Kaynak : PERRE