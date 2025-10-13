'Kıbrıs davası Türk milletinin onurudur'

Ziyaretin son derece samimi ve verimli bir atmosferde geçtiği öğrenildi. Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli Kıbrıs politikası, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışma ilişkileri ile Kıbrıs Türk Devleti'nin uluslararası alanda tanınması yönündeki diplomatik çabalar ele alındı.

Kahta Belediye Başkanı M. Can Hallaç, Cumhurbaşkanı Tatar'a Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs meselesindeki kararlı duruşunun Türk dünyasında büyük takdir topladığını belirtti:

'Kıbrıs Türk halkının haklı davası, Türk milletinin onuru ve bağımsızlık mücadelesinin bir parçasıdır. Bizler her daim KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz.'

'İki eşit egemen devlet anlayışından taviz yok'

Ziyarette konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ise Türkiye'nin KKTC'ye desteğini vurguladı:

'Uluslararası alanda maruz kaldığı haksız izolasyonlara rağmen, demokrasi, hukuk devleti ve barış vizyonuyla kendi ayakları üzerinde duran KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a ve tüm Kıbrıslı kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye olarak, 'iki eşit egemen devlet' anlayışı temelinde KKTC'nin haklı davasını her platformda desteklemeye ve bu güçlü dayanışmayı geleceğe taşımakta kararlıyız.'

'En büyük güvence Anavatan Türkiye'dir'

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'nin KKTC için önemini şu sözlerle ifade etti:

'Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi Anavatan Türkiye'dir.'

Tatar, Türkiye'nin ve yerel yönetimlerin KKTC'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kardeşlik bağları vurgulandı

Ziyaretin sonunda taraflar, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik ve dayanışma bağlarının her alanda güçlendirilmesi yönünde ortak iradelerini yineledi. Bu temasların, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

