Adıyamanlılar ve Kıbrıs Halkı Kardeşlik Sofrasında Buluştu

Adıyaman Dernekler Federasyonu ile KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği iş birliğinde Girne Boğaz Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen festival, Kıbrıs'ta yaşayan Adıyamanlıların yanı sıra Kıbrıslı vatandaşların da yoğun ilgisini gördü. Etkinlikte, Adıyaman kültürünün simgesi olan çiğ köfte etrafında dayanışma ve birlik mesajları verildi.

Adalı HİNİÇ Derneği Başkanı Hüseyin Teke, festivalin ardından yaptığı açıklamada, kültürel bağların güçlendirilmesi amacıyla bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirtti:

'Kıbrıs'ta yaşayan hemşerilerimiz ve yerel halkla kültürel bağları güçlendirmek amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdik. Çiğ köfte, sadece bir lezzet değil, kültürel birlikteliğin bir ifadesidir.'

'Çiğ köfte bir kardeşlik sembolü'

KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği Başkanı Suphi Asiltürk ise çiğ köftenin kendileri için bir yemek olmanın ötesinde, dayanışma ve kardeşliğin sembolü olduğunu vurguladı. Asiltürk, bu tür etkinliklerle Adıyaman kültürünün Kıbrıs'ta da yaşatıldığını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Aydın: 'Gönül köprüsü kuruluyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın da festivale katılarak bir konuşma yaptı. Aydın, bu tür organizasyonların sosyal ve kültürel birlikteliği güçlendirdiğini belirtti:

'Adıyaman Dernekler Federasyonu ile KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği iş birliğinde düzenlenen bu festival, hem Kıbrıs'ta yaşayan hemşerilerimizi hem de Kıbrıs halkını bir araya getiriyor. Bu dayanışma, Adıyaman ile Kuzey Kıbrıs arasında güçlü bir gönül köprüsü kurmaktadır.'

Aydın ayrıca, Kıbrıs Türk halkının kararlılığına ve direnişine vurgu yaparak, Türkiye'nin KKTC'nin haklı davasında her zaman yanında olduğunu ifade etti.

Festival Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Etkinlikte geleneksel çiğ köfte, nar ve badem gibi Adıyaman'a özgü yöresel ürünler ikram edildi. Adıyamanlı ses sanatçılarının sahne aldığı festivalde Harfane ekibi gösteri yaptı, halk oyunları sergilendi.

12 Ekim Pazar günü Girne Boğaz Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen festival, Kıbrıs'ta yaşayan Adıyamanlılar ve yerel halk arasında dostluk bağlarını güçlendiren anlamlı bir kültürel buluşma olarak değerlendirildi.

Etkinlik sonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katkılarından dolayı İş İnsanı Hüseyin Teke'ye teşekkür plaketi takdim etti.

