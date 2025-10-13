Bunlar da ilginizi çekebilir

Etkinliğin kamuoyuna duyurulması ve trafik güvenliği farkındalığının yaygınlaştırılması amacıyla basın mensupları programa davet edildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, öğrencilere yönelik bu tür eğitimlerin yıl boyunca farklı okullarda sürdürüleceğini belirtti.

Program şu şekilde gerçekleştirilecek:

Etkinlik kapsamında öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarına güvenli inme-binme yöntemleri anlatılacak ve Jandarma mesleği tanıtılacak. Eğitim programının, çocuklarda trafik farkındalığının artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Temel Trafik Kuralları ve Güvenli Servis Kullanımı Anlatılacak

