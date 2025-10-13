Temel Trafik Kuralları ve Güvenli Servis Kullanımı Anlatılacak

Etkinlik kapsamında öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarına güvenli inme-binme yöntemleri anlatılacak ve Jandarma mesleği tanıtılacak. Eğitim programının, çocuklarda trafik farkındalığının artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Program şu şekilde gerçekleştirilecek:

14 Ekim 2025 Salı - Saat 10.00: Şehit Taha Uluçay İlköğretim Okulu

14 Ekim 2025 Salı - Saat 14.00: Vartana İlköğretim Okulu

Basın Mensuplarına Davet

Etkinliğin kamuoyuna duyurulması ve trafik güvenliği farkındalığının yaygınlaştırılması amacıyla basın mensupları programa davet edildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, öğrencilere yönelik bu tür eğitimlerin yıl boyunca farklı okullarda sürdürüleceğini belirtti.

Yer: Adıyaman

Tarih: 14 Ekim 2025

Saat: 10.00 (Şehit Taha Uluçay İlköğretim Okulu) - 14.00 (Vartana İlköğretim Okulu)

