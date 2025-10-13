2 Bin 700 Metrelik Yol Sıcak Asfaltla Kaplanıyor

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahallede 2 bin 700 metre uzunluğundaki yolun sıcak asfalt serimine başlandı. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla bölge, ilk kez modern bir altyapı ve üstyapıya kavuştu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Abdurrahman Tutdere, uzun yıllardır hizmet bekleyen bölgelerin hak ettiği yatırımlara kavuşmaya başladığını belirterek, şunları söyledi:

'Söz verdiğimiz gibi Adıyaman'ın her noktasına eşit hizmet götürmeye devam edeceğiz. Örenli Mahallemizin Gebeli Evleri mevkii uzun yıllar kamu hizmetlerinden mahrum kalmış bir bölgeydi. Göreve geldiğimizde, 'Merkezde ne varsa kenar mahallelerde de o olacak' demiştik. Bugün bu sözümüzü bir kez daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mahallemizin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını tamamen yeniledik. Şimdi de 2 bin 700 metrelik yolun sıcak asfaltını döküyoruz. Gebeli Mahallemiz ilk kez sıcak asfaltla buluştu. Mahallemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.'

'Mahallemize İlk Defa Böyle Bir Hizmet Geldi'

Örenli Mahalle Muhtarı Hüseyin Kara, Başkan Tutdere'ye teşekkür ederek 40 yıllık altyapı ve asfalt sorununun çözüldüğünü vurguladı:

'40-50 yıldır mahallemize doğru düzgün bir hizmet yapılmamıştı. Defalarca müracaat etmemize rağmen sonuç alamadık. Sağ olsun Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere mahallemize sahip çıktı. Altyapımız tamamen yenilendi, içme suyu hattımız döşendi ve bugün de sıcak asfalt dökülüyor. Mahallemize ilk defa böyle bir hizmet geldi. Başkanımıza ve emeği geçen tüm belediye ekiplerine teşekkür ediyor, kendisinden Allah razı olsun diyorum.'

Yapılan çalışmalarla birlikte Örenli Mahallesi, uzun yıllar süren altyapı eksikliğinden kurtularak modern bir görünüme kavuştu. Belediye, kent genelinde benzer yatırımların diğer mahallelerde de devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE