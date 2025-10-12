'Bu süreçte kırmızı çizgilerimizden taviz verilmemelidir'

Bursa Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen YRP Bursa 3. Olağan İl Kongresine katılan Fatih Erbakan, konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın planı doğrultusunda İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

'Ateşkesin ilan edilmesi, silahların susması, esirlerin karşılıklı salıverilmesi ve insani yardımların geçişinin sağlanması olumlu gelişmelerdir. Ancak Netanyahu'ya ve Trump'a güvenilemeyeceğini, temkinli olunması gerektiğini ifade ediyoruz. Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması asla kabul edilemez. Başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devletinden asla taviz verilmemelidir. Bu süreçte İsrail'in baskılarına boyun eğilmemeli, kırmızı çizgilerimiz korunmalıdır.'

'Bu kadar anlaşmayı yapsam beni de kapıda uğurlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili değerlendirmesinde Erbakan, görüşme öncesi ve sonrasında yaşanan gelişmelere dikkat çekti:

'ABD Dışişleri Bakanı son derece küstah bir şekilde Erdoğan'ın Trump'la görüşmek için yalvardığını söyledi. Büyükelçi, 'Biz bu görüşmeyle Türkiye'ye meşruiyet kazandırıyoruz' diyebilecek kadar ileri gitti. Bu sözlerden sonra ziyaretin yarıda kesilmesi gerekirdi ama öyle olmadı. Üstelik F-16 modernizasyonu, F-35 teslimi ya da KAAN uçağı için motor onayı çıkmadı. Buna rağmen 225 Boeing uçağı için 2 milyar doları aşan anlaşma imzalandı. 70 milyar metreküp LNG alımı için anlaşma yapıldı. Ondan sonra da 'Trump kapıda uğurladı, sandalyesini çekti' diyorlar. Bu kadar anlaşmayı yapsam beni de kapıda uğurlar.'

'Heybeliada ve nadir toprak elementleri meselesi endişe verici'

Erbakan, ABD'nin taleplerinin yalnızca savunma ve enerjiyle sınırlı olmadığını, stratejik kaynaklara yönelik girişimlerin de olduğunu dile getirdi:

'Heybeliada Ruhban Okulu'yla ilgili 'üzerimize düşeni yapmaya hazırız' denildi. Eskişehir'deki nadir toprak elementlerinin ruhsatının da Amerika'ya verilmesi gündemde. Bu da çok kritik bir konu. Eğer bu konuda da taviz verildiyse vay halimize.'

Erbakan ayrıca, ABD'nin talebiyle İran Atom Enerjisi Kurumu ve bazı İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik Türkiye'de mal varlığı dondurma kararı alınmasına da tepki gösterdi:

'Cumhurbaşkanı Amerika'dan döner dönmez bu kararı imzaladı. Artı ve eksilere baktığımızda bu ziyaretten kârlı çıkanın siyonizmin kovboyu Trump olduğu açık.'

'İktidar teslim olmuş durumda'

Erbakan, hükümetin dış politikada 'dik duruşunu kaybettiğini' savunarak şu ifadeleri kullandı:

'Mevcut iktidarın artık küresel sisteme karşı dik durma gibi bir imkânı kalmamıştır. Tamamen teslim olmuş durumdalar. Bir değişim istiyorsak zihniyeti değiştirmemiz lazım. Milli Görüş zihniyetiyle hareket etmeli, 'kuvvet ve kudret Amerika değil Allah'tır' anlayışını yeniden iktidara getirmeliyiz.'

Erken seçim çağrısı

Fatih Erbakan konuşmasının sonunda erken seçim çağrısında bulundu:

'İktidar yorgun, çaresiz ve artık sorunların çözüm adresi değil, kaynağı haline gelmiştir. Bu millete yapılacak en büyük iyilik seçim sandığını bir an önce milletin önüne koymaktır. Milli Görüş yeniden iktidara geldiğinde adaletin tesis edildiği, yaşanabilir bir Türkiye ve yeni bir dünya kurulacaktır.'

Kaynak : PERRE