Erdoğan: 'CHP, Türkiye partisi gibi davranmayı öğrenemedi'

Trabzon Hayri Gür Spor Salonu'nda **'Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'**nde konuşan Erdoğan, Özel'in Brüksel mitingindeki açıklamalarını eleştirerek şunları söyledi:

'Siyasetimizin gayesi dışarıdaki dostlarımızın sayısını artırmaktır. Ekonomide, ticarette, savunmada var gücümüzle çalışıyoruz. Ülke içinde başka, yurt dışında başka konuşanlardan olmadık. Türkiye bizim yönetimimizde uluslararası ortamda sözü dinlenen bir aktör haline geldi. Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi ama ülkemizin ana muhalefeti hala bunu kabul edemedi.'

'Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar, ülke dışında bir Türkiye partisi gibi hareket etmesi gerektiğini anlatamadık. Yeni genel başkan selefinden daha heveskar çıktı. Avrupa'ya şikayet turları düzenliyorlar. Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk, rüşvet iddiası olan haramilerini yurt dışına kaçırmak için Batı'ya adeta yalvarıyorlar. Dün Gazze'de parmağını bile kıpırdatmadı iftirasını atıyor. Türkiye'nin Filistin davasını anlatmak yerine kendi devleti hakkında açıkça yalan söylüyor.'

'CHP Genel Başkanına sormak lazım: Yabancıların huzurunda ülkeni çekiştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Kendi itibarını umursamıyorsun, bu milletin gururunu çiğnetme. Bunlar değişmez, düzelmez, iflah olmaz. Onlar ne yaparsa yapsın biz, sizin hakkınızı, hukukunuzu şerefimiz bilerek her yerde Türkiye'yi iftiharla temsil edeceğiz.'

Özel: 'Utanmadan polemik yapıyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel'de yaptığı konuşmada Erdoğan'ın Gazze politikalarına yönelik eleştirilerini yinelemişti. Erdoğan'ın 'Özgür Özel'in bir özür borcu yok mu?' sözlerine yanıt veren Özel, şunları söylemişti:

'Ne için özür dileyecekmişim? Gazze planından dolayı mı? 67 bin tane, yarısı çocuk ve kadın insan, Filistinli öldürüldü, parmağını kıpırdatmadı; bunun için mi özür dileyecekmişim? Erdoğan dursun, düşünsün ve bu kadar hatayı yaptığı halde halen daha ülkemiz uluslararası alanda küçük düşmesin diye ona karşı en nazik dili kullanıyoruz. Gittiğimiz her platformda hem Filistin'i savunuyoruz, hem Türkiye'nin çıkarlarını savunuyoruz. Halen daha bundan nasibini almıyor. Utanmadan polemik geliştirmeye çalışıyor. Özür dileyecek biri varsa, bu kadar nezaketsiz, bu kadar kıymet bilmez bir siyaset yapan Erdoğan'ın bizden değilse de tüm Türkiye'den özür dilemesi gerekiyor.'

Tartışma büyüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki karşılıklı açıklamalar, hem iç politikada hem de dış politika söylemleri bağlamında yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. İki liderin söz düellosu, özellikle Gazze krizi, Türkiye'nin dış politikadaki konumu ve ana muhalefetin söylemleri üzerinden kamuoyunda geniş yankı buldu.

Kaynak : PERRE