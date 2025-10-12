Uzmanlara göre, kimlik numarasını hangi sırayla ezberlediğimiz, baskın zekâ türümüzü yansıtıyor. Yapılan analizlerde en çok kullanılan 5 ezber formatı belirlendi:

4+4+3

4+3+2+2

3+2+2+2+2

3+3+2+3

3+3+3+2

4+4+3 EZBERLEYENLER: Sorgulayıcı ve sportif zekâ

Kimlik numarasını bu sırayla ezberleyen kişiler neden-sonuç ilişkisi kurma becerisi yüksek, sorgulayıcı bireyler olarak tanımlanıyor. Bu kişiler durağanlıktan hoşlanmıyor, aktif olmayı tercih ediyor. Hareketli yaşam tarzlarıyla öne çıkan bu grup, sportif zekâ özellikleri taşıyor.

4+3+2+2 EZBERLEYENLER: Kişisel-içsel ve sosyal zekâ

Bu gruptaki kişiler, kendilerini iyi tanıyan, hedef-uyum becerisi yüksek bireyler. İşlerine odaklandıklarında başarı şansları yüksek oluyor. Empati kurma yetenekleri ve öngörüleriyle dikkat çekiyorlar.

3+2+2+2+2 EZBERLEYENLER: Sosyal ve müzikal zekâ

Kimlik numarasını bu şekilde ezberleyenler genellikle dışa dönük, iletişim becerileri güçlü bireylerden oluşuyor. Yalnızlıktan hoşlanmayan bu grup, çevresine yüksek enerji katıyor. Liderlik özellikleri ve ikna kabiliyetleri belirgin.

3+3+2+3 EZBERLEYENLER: Matematiksel ve sosyal zekâ

Bu ezber şekli, analitik düşünme yeteneği güçlü kişilerin tercihi. Tümdengelim ve tümevarım yöntemlerini etkili kullanabilen bu kişiler, sayısal analiz ve problem çözme alanlarında öne çıkıyor.

3+3+3+2 EZBERLEYENLER: Müzikal ve dilbilimsel zekâ

En az görülen ezber yöntemlerinden biri olan bu format, müzikal ritim ve dil yeteneği güçlü bireylerde yaygın. Bu kişiler ses, ritim ve kelimelerle arası iyi olan, kendilerini ifade etme konusunda başarılı insanlar olarak tanımlanıyor.

Uzmanlar, bu tür çalışmaların kesin bir zekâ ölçümü olmadığını, ancak insanların bilgiyi işleme biçimleri hakkında fikir verdiğini vurguluyor. Ezberleme kalıpları, beynin farklı bölgelerinin baskınlığını ortaya koyabiliyor.

Kaynak : PERRE