Buldan: 'Medya da yargı da AKP'nin elinde'

Pervin Buldan, Medya Haber TV'de yaptığı açıklamada Abdullah Öcalan'ın medyadan rahatsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Öcalan medyanın dilinden çok rahatsız. Ciddi eleştirileri var. Medyada bazı yorumcuların, bazı kanalların sürecin aleyhine konuşması bizim meselemiz değil, iktidarın meselesi. Çünkü medya da AKP'nin elinde, yargı da AKP'nin elinde.'

Bu sözler, medyanın susturulması çağrısı olarak yorumlanırken, gazeteciler demokrasi ve ifade özgürlüğü açısından tehlikeli bir yaklaşım olduğunu savundu.

Gazetecilerden sert tepkiler

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Buldan'ın sözlerini sert bir dille eleştirdi. Ağırel paylaşımında şunları yazdı:

'Bir terör örgütü elebaşı, Türkiye'deki medyadan rahatsızmış.

Ve bu rahatsızlığın giderilmesini de... iktidardan bekliyorlar!

Buyurun size demokrasi anlayışı!

Basın özgür olsun ama sadece onların hoşuna giden şekilde konuşursa!

Gazeteci sorgulamasın, eleştirmesin, 'süreci zora sokmasın.'

İstiyorlar ki gazetecilerin hepsi havuz medyasındaki şakşakçılar gibi 40 bin vatan evladının katillerini 'barış güvercini' gibi sunsun.

Ama kusura bakmayın... Bu ülkede hâlâ sorgulayan gazeteciler var. Gerçeği eğip bükmeden ne iktidarın ne terör örgütünün önünde diz çökmeyenler var.'

Basın özgürlüğü tartışması büyüyor

Sözcü TV sunucuları İpek Özbey ve Serap Belovacıklı, Tele1 yorumcusu Mehmet Ali Güller, gazeteciler Aytunç Erkin, Çiğdem Akdemir ve Murat İde de Buldan'ın sözlerini eleştirerek açıklamaların basın özgürlüğüne yönelik açık bir tehdit olduğunu dile getirdi.

Gazeteci Murat İde, Buldan'ın RTÜK'ü dolaylı olarak göreve çağıran yaklaşımını 'turnusol kağıdı' olarak nitelendirirken, Aytunç Erkin 'Demokrasiden anladıkları: biz konuşuruz, siz itaat edersiniz' sözleriyle tepki gösterdi.

Geniş yankı buldu

Pervin Buldan'ın sözleri, medya, siyaset ve ifade özgürlüğü ekseninde yeni bir tartışma başlatırken, açıklama sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, açıklamaları 'tehlikeli ve antidemokratik' olarak nitelendirdi. Basın meslek örgütlerinin de konuyla ilgili değerlendirme yapması bekleniyor.

Kaynak : PERRE