Özdağ: 'DAM ittifakı gidiyor, DEM güçlenecek'

Kongrede konuşan Ümit Özdağ, mevcut siyasi tabloyu değerlendirerek, sürecin bu şekilde devam etmesi halinde DEM Parti'nin oylarının artacağını savundu. Özdağ şu ifadeleri kullandı:

'Seçimler yaklaşırken 'Milliyetçilerin iktidarı' çok güzel bir slogan. Hayal değil. DEM, AKP ve MHP'nin oluşturduğu 'DAM ittifakı' gidiyor. Bu ittifakın bir partisi oylarını yükseltecek: DEM. DEM'in oyları 2013 Haziran'ında olduğundan daha fazla olacak bu süreç böyle devam ederse. 2015 Haziran'ında DEM en yüksek oyunu almıştı; yüzde 13,5. AKP ve MHP'de ise trajik bir düşüş yaşanacak. Onlar iktidardan gideceklerini gördüler ama mesele muhalefetin iktidara nasıl geleceğini tespit etmesi. Herhalde Devlet Bahçeli'yle Abdullah Öcalan'ın birbirlerine övgüler dizerek kol kola girmiş oldukları bir siyasi ortamda biz de Müsavat Başkanla birlikte kahve içeriz.'

Dervişoğlu: 'Dünden bugüne biriz, beraberiz'

Ümit Özdağ'ın konuşmasının ardından söz alan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Özdağ'ın sözlerine esprili bir dille yanıt vererek birlik mesajı verdi:

'Ümit Hoca konuşmasını bitirirken yine yapacağını yaptı. Biz zaten hiç ayrılmadık. Dünden bugüne biriz, beraberiz. Araya görüş farklılıklarından kaynaklı problemler de hiç girmedi. Yoldan yöntemden kaynaklı birtakım sorunlar yaşadığımız söylenebilir ama bu asla bir daha bir araya gelmeyiz sonucunu doğurmaz. Çünkü bunu söylemek size haksızlık etmek anlamına gelir.'

'Milliyetçi ittifak' tartışmaları hız kazanabilir

Özdağ ve Dervişoğlu'nun bu açıklamaları, yerel seçimlerin ardından yeniden şekillenmesi beklenen muhalefet blokları ve olası 'milliyetçi ittifak' senaryoları açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Siyaset kulislerinde, Zafer Partisi ve İYİ Parti arasında uzun süredir zaman zaman gündeme gelen 'ortak hareket etme' tartışmalarının, bu açıklamalarla yeni bir evreye girebileceği konuşuluyor.

Kaynak : PERRE