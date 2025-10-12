Kahta 02 Spor Kulübü, uyuşturucu madde kullanımına karşı farkındalık oluşturmak ve gençleri spora yönlendirmek amacıyla sahaya özel bir pankartla çıktı. Kulüp Başkanı İsmail Mulhan öncülüğünde sergilenen bu örnek davranış, hem tribünlerde hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

'Madde bağımlılığıyla mücadeleye güç kattı'

UMFED'den yapılan yazılı açıklamada, Kahta 02 Spor'a teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

'UMFED olarak, 'Maddeye Değil Hayata Bağlan' pankartıyla iç saha maçına çıkan Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı İsmail Mulhan başta olmak üzere yönetim kuruluna ve tüm futbolculara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz. Gençlerimizi spora yönlendiren, farkındalık oluşturan bu anlamlı duruş, madde bağımlılığıyla mücadelemize güç katmıştır.'

'Spor, farkındalık için güçlü bir araç'

Federasyon açıklamasında ayrıca sporun, özellikle gençlerin madde bağımlılığına karşı bilinçlendirilmesinde önemli bir toplumsal araç olduğuna dikkat çekilerek, benzer farkındalık çalışmalarının ülke genelinde yaygınlaşması gerektiği vurgulandı.

Kaynak : PERRE