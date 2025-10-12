Pazar günü akşam saatlerinde başlayan yağışa vatandaşlar ve esnaf hazırlıksız yakalandı. Yağmurun aniden bastırmasıyla birlikte kentte trafik akışı yavaşladı, bazı bölgelerde yollar adeta göle döndü. Sürücüler uzun araç kuyruklarında ilerlemek zorunda kalırken, yayalar da ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı.

Hava sıcaklıkları 5 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Adıyaman'da yağışla birlikte hava sıcaklıklarında yaklaşık 5 derecelik düşüş bekleniyor. 12 Ekim Pazar günü en yüksek sıcaklık 24 derece, en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. Nem oranının yüzde 30 ila 59 arasında seyretmesi, rüzgarın ise saatte 19 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Pazartesi günü parçalı bulutlu hava bekleniyor

Meteorolojik verilere göre sağanak yağışın yalnızca pazar günü etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü kentte parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Vatandaşlara dikkat uyarısı

Yetkililer, ani ve yer yer etkili olabilecek gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Vatandaşların özellikle su birikintilerinin oluşabileceği yollarda dikkatli araç kullanmaları, bodrum katlarında su baskınlarına karşı önlem almaları istendi.

Yağışın akşam saatlerine kadar etkisini aralıklarla sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE