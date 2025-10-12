İddialar infiale yol açtı

Bazı basın yayın organlarında, Meclis'e sunulması planlanan yeni yasa teklifiyle ev sahiplerinden kira gelirleri üzerinden yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağı öne sürülmüştü. Haberlere göre bu uygulamayla 'elden kira dönemi'nin sona ereceği iddia edilmişti.

Bakanlık: 'Gündemimizde böyle bir düzenleme yok'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Bazı basın yayın organlarında mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.'

Kira gelirlerine mevcut uygulama devam ediyor

Bakanlığın açıklamasıyla birlikte, kira gelirlerinde mevcut vergi düzenlemelerinin değişmeyeceği netlik kazandı. Böylece ev sahiplerine yönelik yeni bir stopaj yükümlülüğü getirilmesine ilişkin iddialar da resmen yalanlanmış oldu.

Ekonomi çevreleri, özellikle son dönemde kiralarda yaşanan artış nedeniyle bu tür iddiaların kamuoyunda hassasiyet yarattığına dikkat çekiyor. Bakanlığın açıklaması, vergi düzenlemelerinde kısa vadede böyle bir adımın gündemde olmadığını ortaya koydu.

Kaynak : PERRE