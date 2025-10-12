Yeni kanun teklifinin bu yıl içinde yasalaşması halinde, yıl sonundaki yeniden değerleme oranıyla birlikte cezaların en az yüzde 25 oranında artması bekleniyor.

Drift atana 140 bin lira ceza

Yeni düzenlemeyle birlikte drift yapan sürücülere 140 bin TL para cezası, 60 gün ehliyet iptali ve trafikten men cezası uygulanacak. Aynı ihlali 5 yıl içinde ikinci kez yapanların ehliyetleri iptal edilecek.

Yerleşim yerlerinde 'makas atma' cezası 90 bin TL, ehliyete ise 60 gün el koyma şeklinde uygulanacak.

Ters yönde gitmeye yüksek ceza

Tek yönlü yollarda ters yönde araç kullananlara 10 bin TL, bölünmüş yollarda ters yöne girenlere 20 bin TL, şehir dışı otoyollarda ters yönde araç kullananlara ise 90 bin TL para cezası ve 60 gün ehliyete el koyma cezası verilecek.

Düğün konvoyu ve yol kapatmaya ağır yaptırımlar

Düğün veya benzeri konvoylarla yolları kapatanlara 90 bin TL ceza ve 60 gün ehliyete el koyma yaptırımı uygulanacak. Köprü, tünel ve viyadüklerde yol kapatanlara ise 180 bin TL para cezası, 120 gün ehliyete el koyma ve trafikten men cezası geliyor.

Ambulansa yol vermeyene 46 bin TL ceza

Geçiş üstünlüğü olan ambulans, itfaiye ve diğer acil yardım araçlarına yol vermeyenlere 46 bin TL para cezası, 30 gün trafikten men ve ehliyet iptali uygulanacak.

Ayrıca 5 yıl içinde iki kez ambulans veya itfaiye aracına yol vermeyen sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek.

Kırmızı ışık ihlali ve telefonla konuşmaya yaptırımlar artıyor

Cep telefonuyla araç kullananlara ilk ihlalde 5 bin TL, ikinci ihlalde 10 bin TL ceza verilecek. Üçüncü kez aynı ihlali yapan sürücünün ehliyetine 30 gün el konulacak.

Kırmızı ışık ihlalinde 1 yılda 3 kez yakalanan sürücülerin ehliyetine 30 gün, 4 kez ihlalde 60 gün, 5 kez ihlalde 90 gün el konulacak. 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti ise iptal edilecek.

Motosiklet sürücülerinin akrobatik hareket yapması durumunda ehliyetlerine 60 gün, yarış yapmaları halinde ise 2 yıl el konulacak.

Alkollü araç kullanma cezaları katlanıyor

Alkollü araç kullanmanın cezası da artırılıyor.

1. ihlal: 25 bin TL ceza, 6 ay ehliyet iptali

2. ihlal: 50 bin TL ceza, 2 yıl ehliyet iptali

3. ihlal: 150 bin TL ceza, 5 yıl ehliyet iptali

Alkol testi yaptırmayı reddedenlere 150 bin TL ceza uygulanacak, ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konulacak. Uyuşturucu etkisinde araç kullananlara 150 bin TL ceza ve süresiz ehliyet iptali cezası verilecek.

Yüksek sesli müzik ve modifiye cezaları

Şehir içinde araçtayken yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere 3 bin TL, mevzuata aykırı ses sistemi kullananlara 21 bin TL ceza ve 30 gün trafikten men uygulanacak. Aykırı ses sistemleri araçlardan sökülecek.

Yeni düzenlemenin Meclis'te görüşülmesinin ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Cezalar, yıl sonundaki yeniden değerleme oranıyla birlikte daha da artacak. Düzenlemenin temel amacı, trafik kurallarına uyumu artırarak hem can hem mal kayıplarını en aza indirmek.

Kaynak : PERRE