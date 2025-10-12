Düzenlenen anma programına Adıyaman Vali Yardımcısı Uğur Kapar, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, MHP İl Başkanı Ali Önat, ilçe başkanları, Anahtar Parti temsilcileri, Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük, Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, şehit Doğan'ın hayatına ilişkin bir kitap hazırlayan Fahrettin Çelik, Ülkü Ocakları'ndan arkadaş ve kardeşleri, çok sayıda polis memuru, şehit yakını ile gaziler ve vatandaş katıldı.

Şehadetinin 4. yılında rahmetle anıldı

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okunurken, şehit Fatih Doğan'ın anısı bir kez daha yaşatıldı. Katılımcılar, vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle andı.

Şehit Polis Memuru Fatih Doğan kimdir?

32 yaşındaki Fatih Doğan, Gaziantep Özel Harekât Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yaparken Suriye Görev Gücü kapsamında Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi Azez-Mare hattında görevliydi. 10 Ekim 2021 tarihinde, Tel Rıfat bölgesinden PKK/PYD terör örgütü tarafından zırhlı araca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu yaralanan Doğan, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli olan Adıyamanlı Şehit Fatih Doğan, aynı saldırıda şehit düşen Özel Harekât Polisi Cihat Şahin ile birlikte vatan toprağına uğurlanmıştı.

Bakanlık ve teşkilattan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanlığı, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, 'Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun' ifadelerine yer vermişti.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kahraman Özel Harekât Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare'de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD'nin güdümlü füze saldırısıyla şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, milletimize, emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum' demişti.

Şehit Fatih Doğan, vefatının 4. yılında memleketi Adıyaman'da dualarla anıldı. Katılımcılar, anma programı sonrasında şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak : PERRE