'Amaç, fikirlerin ışığında ilerlemek'

Dergi Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Murat Kayış, programın İstanbul'un kültürel atmosferinde yapılmasının özel bir anlam taşıdığını belirterek, 'Dünyanın kalbi ve göz bebeğimiz kadim şehir İstanbul'da program yapmak dergimiz için çok kıymetli. Program başlığımız, daha önceki etkinliklerde olduğu gibi 'Serbest Kürsü'. Buradaki amaç herkesin konuşabilmesi ve fikirlerin ışığında ilerleyebilmemiz' dedi.

Program akışı hakkında bilgi veren Kayış, 'Etkinlik söyleşiyle başlayacak ve dergi kültürünün önemine vurgu yapılacak. Popüler kültürün günümüz edebiyatı üzerindeki etkileri tartışılacak, felsefe ile şiir arasındaki bağ anlatılacak ve şiir dinletisiyle devam edilecek' ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de edebiyat buluşması

Mutenâ Dergisi'nin 'Serbest Kürsü' programı, 15 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da İstanbul Kadıköy'deki Mekan İyi Fikir adlı mekânda gerçekleştirilecek. Programın moderatörlüğünü Murat Kayış üstlenecek.

Etkinlikte; Mutenâ Söyleşisi, Dergi Kültürü, Şiir Dinletisi, Popüler Kültür ve Felsefe-Şiir ilişkisi üzerine sunum ve tartışmalar yapılacak.

PERRE Haber Ajansı Kültür Sanat Haberleri Editörü olarak da görev yapan Murat Kayış, programın edebiyat, kültür ve sanat çevrelerinden yoğun katılımla gerçekleşmesini beklediğini kaydetti.

Kaynak : PERRE