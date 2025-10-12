Altyapıdan üstyapıya yoğun mesai

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde içme suyu ana hat bağlantı çalışmalarını tamamlamak üzere. Yeni Mahalle, Bahçecik Mahallesi eski Samsat Caddesi ve Atatürk Bulvarı boyunca yeni içme suyu hattı döşenirken aynı bölgelerde kanalizasyon ve yağmur suyu hatları da eş zamanlı olarak yenileniyor.

Koordineli saha çalışmaları hız kazandırıyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt serimi, yama ve zemin düzenleme işlemleriyle yolları modern ve güvenli hale getiriyor. Asfalt ekipleri; Atatürk Bulvarı yan yollar, Yeni Sanayi Mahallesi 2815, 2816 ve 2817 nolu sokaklar, Siteler Mahallesi 2079 nolu sokak ile Bahçecik Mahallesi 1827 ve 1831 nolu sokaklarda asfalt yama çalışmaları yürütüyor. Sümerevler Mahallesi'nde ise kapsamlı asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Altyapı çalışmaları sırasında zarar gören kavşak, refüj ve kaldırımlar yeniden düzenlenirken, kilitli parke taşı, Arnavut taşı ve bordür döşeme işlemleriyle şehir dokusu güçlendiriliyor.

Park ve yeşil alanlarda bakım ve ilaçlama çalışmaları sürüyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki parklar ve yeşil alanlarda bakım, onarım, sulama, ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bank, kamelya, çocuk oyun grupları ve spor alanları düzenli olarak yenilenirken, mahallelerde, inşaat çevrelerinde ve su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde haşere ve sinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Başkan Tutdere: 'Adıyaman'ı daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen çalışmaların kentin geleceğine yatırım niteliği taşıdığını belirterek, 'Adıyaman Belediyesi olarak altyapıdan üstyapıya, yeşil alanlardan ulaşım ağlarına kadar şehrimizin her köşesinde hizmet üretmeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle sahada görev yapıyor. Amacımız, Adıyaman'ı daha yaşanabilir, modern ve düzenli bir kent haline getirmek. Tüm bu çalışmalarımızda önceliğimiz hemşehrilerimizin ihtiyaçları ve talepleri oluyor. Hep birlikte daha güzel bir Adıyaman'ı inşa edeceğiz' dedi.

