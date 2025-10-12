Açılış töreninin ardından açıklamalarda bulunan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, toplumsal birlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Önat, bu toprakların yüzyıllardır farklı kimlik, inanç ve kültürleri barındırdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

'Yüzyıllardır barış ve kardeşlik içinde yaşadığımız bu cennet vatanda Türk, Kürt, Alevi, Sünni hep birlikte kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız Horasan Erenleri Derneği Cemevi, kardeşliğimizin ve birlik beraberliğimizin en önemli göstergesidir.'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli birlik ve toplumsal huzura yönelik kararlı duruşuna vurgu yapan Önat, 'Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, yıllardır toplumun her kesimini kucaklayan bir siyaset anlayışıyla hareket etmekte, milli birlik ve beraberliğin en güçlü savunucusu olmaktadır. Onun liderliğinde MHP, ayrıştıran değil birleştiren, dışlayan değil kucaklayan bir çizgide kararlılıkla yürümektedir' dedi.

MHP Adıyaman İl Teşkilatı'nın da aynı anlayışla sahada aktif bir şekilde görev yaptığını belirten Önat, 'MHP Adıyaman İl Teşkilatı olarak sadece siyasi değil, sosyal, kültürel ve bürokratik alanlarda da varlık gösteriyoruz. Her platformda milletimizin sesi olmayı, toplumun her kesimine dokunmayı görev biliyoruz. Dinamik ve üretken bir teşkilat olarak milli birlik ve kardeşliğe katkı sunmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Geçmişteki önyargılara da değinen Önat, 'Geçmişten günümüze 'MHP ile Alevi vatandaşlar arasında mesafe var' ön yargısı artık tamamen kalkmıştır. Bu cemevi, Sayın Devlet Bahçeli'nin vizyonuyla şekillenen gönül siyasetinin ve kardeşlik hukukunun en somut örneğidir' şeklinde konuştu.

