Festival, Kıbrıs'ta yaşayan Adıyamanlıların yanı sıra Kıbrıslı vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinlikte Adıyaman kültürünün simgelerinden biri olan çiğ köfte etrafında dayanışma ve birlik mesajı verildi.

Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta yaşayan hemşeriler ve yerel halkla kültürel bağları güçlendirmek amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini söyledi. Sevinçtekin, çiğ köftenin Adıyaman kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, 'Bu etkinlik bir lezzet buluşmasının ötesinde kültürel birlikteliğin bir ifadesidir' dedi.

KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği Başkanı Suphi Asiltürk ise çiğ köftenin kendileri için sadece bir yemek değil, dayanışma ve kardeşliğin sembolü olduğunu dile getirdi. Asiltürk, bu tür etkinliklerle Adıyaman kültürünün Kıbrıs'ta da yaşatıldığını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın da festivale katılarak bir konuşma yaptı. Aydın, bu tür organizasyonların sosyal ve kültürel birlikteliği güçlendirdiğini belirterek, 'Adıyaman Dernekler Federasyonu ile KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği iş birliğinde düzenlenen bu festival, hem Kıbrıs'ta yaşayan hemşerilerimizi hem de Kıbrıs halkını bir araya getiriyor. Bu dayanışma, Adıyaman ile Kuzey Kıbrıs arasında güçlü bir gönül köprüsü kurmaktadır' dedi.

Aydın, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleye dikkat çekerek, 'Bu topraklar Kıbrıs Türk halkının kararlılığının, sabrının ve direnişinin sembolüdür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle bu güzide şehir Kıbrıslı kardeşlerimize kısmi olarak hizmet etmeye başlamıştır. Türkiye olarak KKTC'nin haklı davasında her zaman yanındayız' ifadelerini kullandı.

Festivalde geleneksel çiğ köftenin yanı sıra nar ve badem gibi Adıyaman'a özgü yöresel ürünler katılımcılara ikram edildi. Etkinlikte Adıyamanlı ses sanatçıları sahne aldı, Harfane ekibi gösteri yaptı ve halk oyunları sergilendi.

12 Ekim Pazar günü Girne Boğaz Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen festivale Kıbrıs'ta yaşayan çok sayıda Adıyamanlı, Kıbrıs halkı ve davetliler katıldı. Etkinlik, Adıyaman kültürünün tanıtımı ve iki halk arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesi açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.

